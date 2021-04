Støre etterlyser plan B ved vaksinetrøbbel

I Stortingets muntlige spørretime onsdag viste Støre til at planen hviler på tre stolper: smittesituasjonen, intensivkapasiteten og vaksineringen.

Tirsdag ble det klart at Johnson & Johnson-vaksinen ikke kommer til Europa som planlagt.

– Med det vi nå vet om vaksiner og sårbarhet for smitte, har statsministeren en plan B, i forhold til det hun lanserte forrige uke? spurte Støre.

Han etterlyste en plan B for vaksinefordeling og behovet for å styrke og trappe opp intensivkapasiteten i sykehusene.

Støre utfordret statsministeren på hvordan hun vil møte en situasjon hvor flere bedrifter kan gå over ende, flere arbeidstakere kan bli permittert og unge mennesker kan måtte leve med stengte skoler fordi vaksineringen forsinkes.

– Tiltakene vil vare ved. Hva gjør vi i mellomtiden med det? spurte Ap-lederen.

VAKSINETRØBBEL: Statsminister Erna Solberg (H) fikk flere spørsmål om sin gjenåpningsplan i Stortinget onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

– Følger opp med tiltak

Solberg erkjenner at opplysningene om forsinket vaksinering er «negative nyheter». Hun sier regjeringen vil følge de faglige rådene den får i spørsmål om vaksinering.

– Det er alltid en løpende diskusjon om hvilke tidsintervaller det skal være mellom første og andre dose. FHI ser på tidspunktet mellom tidspunktet mellom første og andre dose, sa hun.

– Vi ser også hele tiden på endringer i fordelingen.

Solberg viste til grep som ble tatt i fordelingen mellom ulike kommuner før påske. Det gjorde at befolkningstette områder fikk flere vaksiner.

– Så lenge vi har strenge tiltak, skal vi følge opp med gode tiltak for folk og bedrifter, sa statsministeren.

– Etter all sannsynlighet bidrar varmere vær til å dempe smittespredningen, la hun til.

Mye trøbbel

Professor Steinar Holden, som leder en ekspertgruppe som vurderer følger av pandemien, tar nå til orde for at koronavaksinene i Norge bør fordeles annerledes.

– Nå blir det større knapphet på vaksiner. Derfor er det enda viktigere at vaksinen blir brukt på en effektiv måte. Det er to grep som kan bidra til det – lengre avstand i tid mellom dose en og to, og en sterkere skjevfordeling geografisk, sier han.

Vaksinering i Norge kan bli opptil tolv uker forsinket av at Johnson & Johnson har stanset sin vaksine i Europa.

Onsdag ble det også klart at EU-kommisjonen ikke forlenger kontraktene med AstraZeneca og Johnson & Johnson om levering av koronavaksiner. Det melder den italienske avisen La Stampa.

Myndighetene i Norge har inntil videre valgt å stanse all bruk av AstraZeneca-vaksinen.

Senere onsdag legger kommisjonen som har gransket regjeringens håndtering av pandemien, fram sin rapport.