Regjeringen gir ikke svar til LO: 80.000 kan få kutt i dagpenger

– Det er noen enkeltbransjer hvor det fortsatt er litt høyere ledighet som er vanskelig over tid. Vi skal fortsette og vi skal ha et nytte møte onsdag. Her har vi dårlig tid, sier Røe Isaksen til NRK rett etter fredagens digitale møte med representanter for arbeidslivet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik fikk ingen lovnader om at regjeringen vil forlenge kriseordningene for permitterte etter 1. oktober. Hun beskriver likevel møtet som en bevegelse i riktig retning.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Thor-Albert Frøsland / Thor-Albert Frøsland

– Han har ikke lukket igjen døren for eventuell forlengelse, men han har også pekt på andre muligheter her, sier hun til NRK.

Halv milliard utløses i kommunene

Norsk økonomi er på vei tilbake til farten som var før koronakrisen kom i fjor. Selv om ledigheten faller i bransje etter bransje, sliter fortsatt reiselivet med å komme seg til hektene.

Regjeringen vil i første omgang utløse en kommunal ordning med ramme på 560 millioner kroner for å hjelpe næringslivet i siste fase av koronapandemien.

– Vårt forslag har vært å gi en halv milliard målrettet mot virksomhetene som trenger det. Vi trenger enda mer for å få dem over kneika, sier Røe Isaksen.

– Vil du foreslå noe mer neste onsdag?

– Det vi foreslår er at vi har lagt en halv milliard på bordet. Vår hensikt er at disse pengene skal treffe virksomheter som vil beholde ansatte, men har en liten kneik til en måned til eller mer.

80.000 kan få kutt i dagpenger

Ifølge anslag fra Arbeidsdepartementet, står mange lediges skjebne på spill fremover:

Anslagsvis 80.000 nordmenn vil oppleve kutt i dagpengene når pandemireglene går ut 1. oktober. Tallene er usikre fordi anslaget er basert på hvor mange som gikk på dagpenger i juli.

Anslagsvis 16.437 nordmenn ha brukt opp perioden de kan være permittert med dagpenger fra staten. Tallet kan være lavere fordi flere er tilbake i jobb etter sommeren.

Regjeringen går altså inn for at dagpengesatsene kuttes.

– Det har hele tiden vært klart fra Stortinget at dette var en midlertidig forhøyelse som var spesifikt til korona, sier Røe Isaksen.

Men LO-lederen minner om at regjeringen må skynde seg med å avklare hva som skjer med ordningene for permittering.

– Vi har fryktelig dårlig tid. Vårt standspunkt er at vi må gjøre begge deler. Vi må forlenge permitteringsordningene, så må vi være med å se på andre løsninger, sier hun.

Virke-direktør for politikk og tariff, Stian Sigurdsen, vil ha flere svar onsdag.

Virke-direktør for politikk og tariff, Stian Sigurdsen. Foto: Virke

– Jeg forventer at man er tydelig på hva man ser for seg hva tildelingskriteriene skal være for kommunale midler, og hvor raskt det kan utbetales til virksomhetene. Og jeg har iallfall et håp om at man sier at man gjør noe med permitteringsordningene, sier han til NRK.

– Har de kommunale midlene betydning for permitterte?

– Det er klart at dette er rettet mot bedriftene, sier Sigurdsen.

Rødt vil hasteinnkalle Stortinget på nytt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til NRK at han vil be presidentskapet om å hasteinnkalle Stortinget.

– Jeg synes det er helt håpløst, og viser en regjering som overhodet ikke bryr seg om arbeidsfolk, og de som nå sliter med å få det til å gå rundt hver måned, sier han.

Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

Moxnes forsøkte også å få samlet Stortinget denne uken, men presidentskapet ville se utfallet av fredagens møte først.

– Nå ber vi om hasteinnkalling slik at vi kan sikre ordningene til de som er permittert, og ikke minst unngå et ras av masseoppsigelser, sier han.

– Hvor lenge skal man ha tiltak?

– Så lenge krisa varer må ordningene forlenges.

– Regjeringen sier det finnes jobber å søke på. Hva svarer du på det?

– Det er ikke sånn at alle er kvalifisert for alle jobber som er lagt ut. De som er rammet, det er mye lavtlønte, særlig damer, i privat sektor. Reiseliv, servering, uteliv. Og det er ikke bare å knipse og så får man seg en ny jobb for disse. Men bransjene vil jo ta seg opp igjen, men vi er ikke helt der ennå.