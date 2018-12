Regjeringa vil straffe netthets mot offentleg tilsette

Nettpatruljen til Kripos får inn stadig fleire tips om hets og trakassering av yrkesgrupper som sosialarbeidarar, barnevernstilsette og politi. I lukka grupper på Facebook deler medlemmane informasjon om offentleg tilsette.

Slik informasjon kan vere bilete av den tilsette, adresse og informasjon om familiemedlemmar. I enkelte tilfelle blir det også fremja trugsmål mot namngjevne personar, med lovnad om dusør eller skotpremie.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) seier han ser svært alvorleg på at stadig fleire blir truga for den jobben dei er sett til å gjere.

– Det er veldig alvorleg. Dette er trugsmål mot menneske som gjer ein jobb dei er sett til å gjere av demokratisk valde institusjonar.

Vil ha lovendring

Ifølgje tal frå Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø er vernepleiarar og sosialarbeidarar dei som er mest utsette for slik trakassering. Deretter følgde politi, pleie- og omsorgsarbeidarar og sjukepleiarar.

Hetsen er ofte krenkande og vanskeleg å verne seg mot. Hetsen og trugsmåla blir ofte fremja for å gjere folk redde og ikkje gjere den jobben dei er sett til å gjere. Men det har vore vanskeleg å få nokon straffa for slike trugsmål.

Men no sender regjeringa ut ei lovendring på høyring som skjerpar lovteksten, og skal gi offentleg tilsette eit særleg rettsvern.

– Vi ønsker å gi fleire verktøy i kassa slik at ein kan slå ned på også det som er aktivt forsøk på å påverke offentlege tenestemenn til å gjere noko anna enn det som er deira demokratiske plikt.

– Uakseptabelt

Netthets av offentleg tilsette er ikkje eit nytt fenomen, og det har vore gjort fleire forsøk på å setje i verk tiltak tidlegare. I 2016 la regjeringa fram ein handlingsplan mot hatefulle ytringar, der dei la fram 23 punkt som skulle stoppe slike utsegn.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland seier den hetsen offentleg tilsette opplever på grunn av jobben sin er heilt uakseptabel. Foto: Valentin Flauraud / AP

Og no ønsker regjeringa å følgje opp dette arbeidet med ei lovending, seier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

– Dette er eit varsel om at yrkesgrupper som barnevernstilsette treng eit ekstra vern. Det er totalt uakseptabelt at dei ikkje berre må stå i ein krevjande jobb, men også vere uroa for eigen tryggleik og tryggleiken til eigne barn på grunn av jobben dei gjer på vegner av oss alle.