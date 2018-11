43 prosent økning i trusler mot Oslo-politiet

Politiet sier at volden og truslene har tiltatt over tid, men at utviklingen har spisset seg spesielt mye i hovedstaden de siste ukene.

– Det er en samfunnsutvikling vi ikke liker, sier politiinspektør Johan Fredriksen til NRK. Han beskriver økningen de nå ser som «markant».

Ifølge politiet har mye av truslene sitt utspring i nattelivet i Oslo sentrum. I et forsøk på å stanse den negative utviklingen, settes det nå inn ekstra ressurser i helgene.

Fredriksen sier at de nå også vil endre strategien. Istedenfor å bortvise folk fra sentrum, vil de i større grad arrestere bråkmåkere i tiden som kommer.

– Både til hensyn til publikum som vi er satt til å hjelpe primært, men også av hensyn til sikkerheten til egne mannskaper og støtte dem i den vanskelige jobben de gjør og den innsatsen de gjør hver eneste dag, sier Fredriksen til NRK.

BEKYMRET: – Det er en samfunnsutvikling vi ikke liker, sier politiinspektør Johan Fredriksen til NRK. Han beskriver økningen i trusler mot politiet som «markant». Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ferske tall fra Oslo-politiet viser at antall anmeldte trusler har økt med 43 prosent siden 2016.

I den samme perioden har anmeldelser som går på hindring av politiet økt med 24 prosent, fra 111 tilfeller i 2016 til 133 tilfeller så langt i år.

Antall saker som omhandler forulemping av politiet har økt fra 269 tilfeller i 2016 til 305 tilfeller så langt i år.

Se også: Video viser at politihund ble sparket

Tallene NRK har fått innsyn i er i perioden fra januar til oktober i de aktuelle årene.

240 tilfeller av vold

Fredriksen avviser at politiet har et økt fokus på å politianmelde slike saker, men sier at tallene er i samsvar med arbeidsforholdene de møter ute på oppdrag.

Ved utgangen av oktober hadde politiet i Oslo anmeldt 227 tilfeller av vold mot politiet. Dette tallet har nå økt, ifølge Fredriksen.

– Jeg tror at det har vært en økning på trusler. Det er sannsynliggjort også. Voldshendelser er rimelig stabile. Hittil i år er det 240 voldshendelser bare mot Oslo-politiet. Det er 240 hendelser for mye, sier han til NRK.

video-slade-051118-oa Du trenger javascript for å se video.

Natt til 4. november i år brøt det et masseslagsmål i Oslo sentrum. Så mange som 100 ungdommer var involvert i bråket, og da politiet kom til stedet var det flere som gikk til angrep på dem.

Ti personer ble arrestert, og flere ble pågrepet for vold mot politiet. Én person ble senere siktet for å ha sparket en politihund.

Les mer: Ti arrestert etter bråk og masseslagsmål i Oslo

I 2016 anmeldte politiet 233 tilfeller av vold mot polititjenestemenn. I 2017 var tallet 239. Fredriksen sier at mange av volds- og trusselsakene stammer voldssaker i Oslos uteliv.

– Det ene er koblet til uteliv, og opptreden i større grupper hvor aggressivitet snur mot politiet når vi kommer for å hjelpe våre medborgere, sier han.

Den andre gruppen som har utmerket seg i anmeldelsesstatistikken, er ifølge Fredriksen ungdommer i 15-17-årsalderen.

– Det er ungdomsgrupper som opptrer aggressivt og utfordrer politiet og andre myndigheter, sier han til NRK.