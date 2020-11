Kan bety kroken på døren for Norwegian slik vi kjenner det

Toppsjef Jacob Schram i Norwegian har jobbet knallhardt i månedsvis for å få på plass en større milliardsum i støtte fra staten for å berge selskapet.

Mandag morgen kom den knallharde beskjeden fra næringsminister Iselin Nybø: Regjeringen kommer ikke til å gå inn i Norwegian med støtte.

For Norwegian rammer beskjeden som et «knyttneveslag», ifølge Schram selv. Schram overtok toppsjefjobben etter grunder Bjørn Kjos i januar.

To måneder senere rammet koronakrisen selskapet med full styrke.

Går usikker fremtid i møte

Schram har hele tiden vært tydelig på at det er nødvendig med støtte for å opprettholde driften gjennom koronakrisen.

Nå går selskapet en svært usikker fremtid i møte, og den fremtiden innebærer kroken på døren for Norwegian slik vi kjenner det.

Selskapet taper et sted mellom 300 og 500 millioner kroner i måneden, og kassen er i ferd med å bli helt bunnskrapt.

Schram har selv sagt at selskapet kun har penger nok til å klare seg ut året.

Aksjemarkedet har allerede mandag formiddag sendt aksjen i selskapet ned 20 prosent til sitt laveste nivå noensinne.

Mulighetsrommet for det kriserammede flyselskapet er lite. Ifølge kilder DN snakket med forrige uke har Norwegian nå i realiteten kun tre steder å gå:

Staten, som i dag sa nei

Leasingselskapene, som måtte godta å bli eiere i selskapet etter forrige restrukturering

Et hedgefond, som kjøper selskapet på billigsalg og selger det når flytrafikken er oppe og står igjen

At leasingselskapene skal stille opp er slett ikke sikkert, slik at hedgefondalternativet kan være eneste utvei.

Vil få ringvirkninger

En Norwegian-kollaps vil bli en av koronakrisens aller største. Det vil få ringvirkninger:

Norwegian har 2300 ansatte i Norge som vil miste jobben. De vil møte et svært tøft arbeidsmarkedet med mange om beinet. Fra før av er flere tusen SAS-ansatte allerede uten jobb.

Norsk reiseliv og hotellbransje ligger allerede med brukket rygg. Dersom hele Norwegians flytilbud forsvinner over natten, vil det gjøre situasjonen enda verre.

I tillegg har staten allerede garantert for flere milliarder kroner i lån til Norwegian. Dersom Norwegian går konkurs, kan disse pengene være tapt.

Staten var klar over risikoen da de gikk inn og garanterte i mai, og anser at risikoen nå er for stor. Nybø peker på Norwegians gjeld på over 40 milliarder kroner, og sier at det fortsatt vil være en betydelig risiko å gå inn med mer kapital.

På den måten unngår staten nå å binde seg enda mer til Norwegian. De ønsker ikke å risikere å tape enda mer penger, dersom de stiller opp nå. Å ta tapet nå vil være billigere enn å redde dem, er Nybøs vurdering.

For Norwegian ser det ut til at de fleste veier ut av krisen, nå ser ut til å være stengt.