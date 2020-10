Ber om koronastøtte til selskap uten gjeld eller fly

Tirsdag ble det nye norske flyselskapet presentert. Det første flyet skal på vingene allerede før sommeren, er planen til flyarvingen Erik G. Braathen.

Men selskapet trenger penger, hvis det skal fly.

– Vi trenger kapital. Det er viktig at det er godt kapitalisert. Så i tillegg til privat kapital, har vi gjort en henvendelse til næringsdepartementet for å forhøre oss om det er mulig å få noe statlig kapital – lånekapital blant annet, sier Braathen på Dagnsytt 18.

– Hvorfor skal Staten sponse dere?

– Vi tror det er en veldig unik situasjon nå med korona, veldig mye av industrien ligger nede. Skal vi sikre norsk luftfart i fremtiden, så tror jeg vi må investere litt i den for å sørge for at vi har selskaper som stort sett betjener det norske markedet, svarer Braathen.

Sier de må ha statlige midler

Han definerer selskapet som et lavkostnadsselskap, men garanterer at de skal ansette folk på norske kollektivavtaler.

Selskapet starter nå arbeidet med å få tak i investorer.

De må inngå leiekontrakt for fly, bestemme rutene og ansette piloter og kabinansatte.

– Staten har allerede gitt en del penger til luftfarten, Hvorfor skal de gi enda mer fordi dere kommer?

– Vi starter med helt blanke ark, har ingen gjeld eller forpliktelser. Vi starter med et selskap vi kan bygge effektivt og rimelig, svarer Braathen

– Skal dere søke om noen av støtteordningene som er kommet i anledning koronakrisen?

– Det er laget generelle ordninger som man kan søke på. Og vi har henvendt oss til myndighetene for å se om vi kan ta del i noen av disse, sier Braathen.

Han sier det blir en utfordring om dette ikke går i orden.

– Det ligger til grunn for at vi lykkes med dette at vi får en kombinasjon av private og statlige midler, sier han.

Flyeksperter er kritiske

FLYEKSPERT: Førsteamanuensis Espen Andersen, Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Dette får flyeksperter til å undre seg.

– Jeg er litt forundret over at Erik Braathens selskap ikke allerede er kapitalisert opp. Det ville jeg forventet når man lanserer noe. Flybransjen er verdens tøffeste bransje å konkurrere i. Dette er vågalt, sier førsteamanuensis Espen Andersen på BI.

– Hva tror du blir svaret på søknaden til departementet?

– Det får være opp til departementet å vurdere, men jeg synes ikke man skal starte et operativt selskap basert på støtteordninger fra det offentlige, svarer Andersen.

SKEPTISK: Professor Frode Steen på Norges Handelshøyskole. Foto: NHH / Hallvard Lyssand

Professor Frode Steen på Norges Handelhøyskole fnyser av at det nye selskapet ber myndghetene om støtte.

– Jeg tror regjeringen har nok flyselskaper å sende penger til. Jeg blir overrasket om det kommer noe penger derfra, sier Steen til NRK.

NRK har sendt en forespørsel til Næringsdepartementet om et nytt selskap omfattes av støtteordninger til flybransjen. Dette er ikke besvart tirsdag kveld.

DRESSMENN: Det nye selskapet måtte tåle en del fleip etter dette bildet. Erik Braathen sier det er få kvinner i bransjen, men at de ønsker et større mangfold. Foto: Nicolas Tourrenc

Erfaren i bransjen

Braathen har tidligere vært styremedlem i Norwegian, og var administrerende direktør i Braathens Safe i ti år frem til 1999.

Med seg på laget har han Brede Huser, Thomas Ramdahl, Asgeir Nyseth, Alf Sagen, Bjørn Erik Barman-Jenssen og Tord Meling, når han nå lanserer et nytt norsk flyselskap.

Samme dag som det nye norske selskapet ble presentert, opplyste ungarske Wizz Air at de også skal satse i Norge.

Selv om Braathen definerer sitt selskap som et lavkostnadsselskap, avviser han at de skal gjøre som Wizz Air har planer om, med billetter ned til 199 kroner stykket.

– Det dekker ikke avgiften en gang, sier Braathen.