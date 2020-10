Minst 3000 permittert ved Oslo lufthavn – mange i familie med en annen permittert

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har kommet noe trafikk men det er ikke kø utenfor, men det hadde vi ikke forventet. Nå er folk permitterte, så jeg tror at det store rushet kommer når oppsigelsene kommer, sier Lars Vidvei til NRK.

Vidvei er konsulent i Nav og jobber for øyeblikket ved det nye Nav-kontoret på Oslo lufthavn. Kontoret ble åpnet fordi svært mange sanatte ved flyplassen er rammet av koronapandemien.

Vanligvis jobber 15 000 mennesker på Gardermoen, en av Norges største arbeidsplasser. Mange av dem bor i Ullensaker og i Nannestad kommuner. Vidvei anslår at 3000 av de permitterte bor her.

Ikke som normalt før 2025

I tillegg forteller Vidvei at 30 til 40 prosent av de permitterte tilhører samme husstand som en annen permittert:

– Det er mange som er tilflytta fordi én har fått jobb på Gardermoen og så har nummer to i en familie også fått jobb. Så når det stenges ned og permitteres så merkes det nok.

Hver uke legger Avinor, selskapet som driver flere av de store flyplassene i Norge, ut sine trafikktall. I uke 43 var flytrafikken på Oslo lufthavn 79 prosent lavere enn i samme uke i fjor.

Avinor anslår at trafikken vil være tilbake på et nivå som før pandemien først i 2025.

LITE TRAFIKK: Avinor spår at flytrafikken vil være som før koronapandemien tidligst i 2025. Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

– Kanskje kroken på døra

Ketil Rasmussen har jobbet i forskjellige selskaper ved Oslo lufthavn siden 1992. Nå er han permittert, og frykter at en oppsigelse nærmer seg.

– Du har vært i denne bransjen lenge?

– Ja, og nå er det kanskje slutt. Kanskje kroken på døra.

– Hva får deg til å tro det?

– For nå skal det spares penger, det skal omlegges og omstruktureres. Og da regner jeg med at i og med at jeg er permittert nå så er sjansen stor for at man ryker når ting er avklart, sier Rasmussen.

Stor usikkerhet

Rasmussen var fullt permittert frem til begynnelsen av oktover. Nå er han tilbake i 40 prosent stilling. Kona, som jobber på flyplasshotellet Park Inn, er også permittert.

– Man blir jo sparsommelig, man lærer seg å kutte, så det går greit men det er mye trangere enn hva man ellers ville ha gjort og hvordan man ellers ville levd, sier Rasmussen.

FOLKETOMT: De vanligvis fulle gangene på Oslo Lufthavn er tømt for folk. Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik besøkte Gardermoen tirsdag for å snakke med medlemmer der.

Flere selskaper tilknyttet flyplassen har allerede sagt opp ansatte, og frykter de vil måtte si opp flere.

– Det er jo en stor usikkerhet, det er til å ta og føle på den usikkerheten som folk opplever. Nå snakker vi med folk som er her og som fortsatt er i jobb, men det er jo veldig mange som er permitterte og som selvfølgelig er enda mer berørt av krisa vi er oppi, sier Følsvik til NRK.

– Permitteringsordningen er viktig

– Hva frykter dere vil skje dersom regjeringen ikke utvider permitteringsordningen enda enn gang etter mars?

– Jeg mener at for denne bransjen vil det være veldig viktig. Det er viktig fordi luftfarten trenger den kompetansen som disse folka innehar den dagen vi kan begynne å nærme oss et normalt nivå igjen. Men det er kanskje aller viktigst for de folka det gjelder.

TIL Å TA OG FØLE PÅ: Andre nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik sier usikkerheten på Norges største arbeidsplass er til å ta og føle på. Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

I august varslet regjeringen at permitteringsreglene som ble innført i mars, ble forlenget til 52 uker. Det betyr at bedrifter kan beholde ansatte som ble permittert i mars ut mars 2021.

Nav-konsulent Vidvei oppfordrer permitterte til å se seg om etter nye jobber:

– Både yrkesmobilitet, at man tenker andre veier, og at man vurderer å flytte på seg, er råd vi gir ut ifra hva slags bakgrunn de har, sier Vidvei.

Men Følsvik i LO understreker at det er et tøft arbeidsmarked for de som søker jobb nå.

– Det står ikke mange arbeidsplasser i kø her nå, så den tryggheten som permitteringsordningene gir dem, den er kjempeviktig innen luftfarten i dag, sier Følsvik.