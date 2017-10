Raja: – Islamsk Råd har seg selv å takke

Mandag ble det klart at den landsdekkende paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) mister den årlige statsstøtten på 1,3 millioner kroner.

– Regjeringen mener at tilliten ikke lenger er til stede. Det er vesentlig tvil om Islamsk Råd Norge er i stand til å ivareta sine oppgaver som en brobyggerorganisasjon og bidra til samarbeid og styrking av dialog, som det er et stort behov for, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til NRK da beslutningen ble kjent.

– Ikke egnet

Abid Raja, stortingspolitiker for Venstre, mener at IRN har «seg selv å takke» fordi de ikke har kvittet seg med organisasjonens generalsekretær, Mehtab Afsar. Det har kostet IRN tilliten, sier Raja til NRK.

– Vi har gjennom lang tid sett hvordan Mehtab Afsar har revet ned den tilliten som Islamsk Råd har bygget opp gjennom flere år. Det har vært uttalelser, fremferd, oppførsel mot andre aktører og ikke minst konflikten med kulturministeren – mange ting som i sum har vist at denne personen ikke egner seg som generalsekretær i IRN. Afsar har likevel valgt å bli sittende, til tross for motstand internt og til tross for motstand fra samfunnet.

Raja har også kommentert saken på sin Facebook-side, der han blant annet skriver at organisasjonen må restruktureres hvis den skal ha noen fremtid som relevant aktør i Norge.

DEBATT: Abid Raja deltok i en paneldebatt i regi av IRN tidligere i år. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Ekstrem arroganse

– At Mehtab Afsar har satt sin person foran IRN vitner om en ekstrem arroganse som er sjeldent å se i det offentlige Norge. Minoriteter må lære hvordan tillitssamfunnet er bygget opp. Nå har IRN mistet hele statsstøtten og hele støtten fra Nortura. Jeg synes dette er svært beklagelig, skriver Raja.

– Det er synd for muslimer som behøver et troverdig og sterkt IRN, men også synd for samfunnet som tidligere har hatt godt av et fungerende IRN.

Raja skriver videre at han tviler på at Afsar vil si fra seg ledervervet frivillig, og at han derfor «bør sparkes med umiddelbar virkning».

– Flere før Afsar har nøysommelig bygget opp IRN, mens han egenhendig har revet den ned.

NRK har ikke lykkes med å få en kommentar fra Mehtab Afsar.

GENERALSEKRETÆREN: NRK har forsøkt å få en kommentar fra Mehtab Afsar etter kritikken fra Raja – uten hell. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Oppfordrer til å starte ny organisasjon

Abid Raja mener at det vil bli et tomrom i norsk offentlighet dersom Islamsk Råd mister sin posisjon.

– Først og fremst er dette en veldig beklagelig dag for muslimer i Norge, fordi de er helt avhengige av en troverdig organisasjon som kan målbære de utfordringer unge muslimer står overfor. Når Mehtab Afsar og Islamsk Råd mister den tilliten, vil det oppstå et tomrom, sier han.

– Først og fremst håper jeg IRN klarer å kvitte seg med Afsar og gjennom handling viser at de kan rydde opp, nå når de virkelig har fått kniven på strupen.

Hvis organisasjonen ikke lykkes med det, vil Raja oppfordre alle som har brutt ut av Islamsk Råd til å starte en ny paraplyorganisasjon for muslimske grupper.

– Norske muslimer behøver det og det norske samfunn behøver det. En slik organisasjon bør følge spillereglene i Norge og være tuftet på åpenhet, demokrati og en organisasjonskultur som bygger tillit og broer.