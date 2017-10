– Regjeringen mener at tilliten ikke lenger er til stede. Det er vesentlig tvil om Islamsk Råd Norge er i stand til å ivareta sine oppgaver som en brobyggerorganisasjon og bidra til samarbeid og styrking av dialog, som det er et stort behov for, sier kulturministeren til NRK.

VIL IKKE BETALE: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vil ikke at staten skal fortsette å støtte organisasjonen Islamsk Råd Norge økonomisk. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kulturdepartementet har holdt tilbake støtte til Islamsk Råd Norge (IRN) tidligere – utbetalingen som organisasjonen skulle ha fått i juli ble frosset av departementet. Det er denne utbetalingen kulturministeren ikke vil betale.

Islamsk råd har fått 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.

IRN har vært under økende press etter uenigheter rundt og i rådet det siste året. Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.

Misfornøyd

Kulturminister Helleland har ved flere anledninger uttrykt misnøye med hvordan IRN skjøtter sin rolle som brobygger og dialogpartner med majoritetssamfunnet.

GENERALSEKRETÆR: Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge på vei til sin egen pressekonferanse på Bristol etter møtet med kulturministeren i april om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Utgangspunktet er at Kulturdepartementet har som oppgave å sørge for at fellesskapets penger brukes på riktig måte, og at man oppnår det som er formålet med midlene. Det mener vi at nå ikke gjøres, og derfor ønsker vi at andre kan gjøre dette viktige arbeidet, sier Helleland.

Da Kulturdepartementet frøs støtten til IRN i juli, støttet flere muslimske ledere kulturministeren.

Manglende tillit

29. september meldte fem store moskeer og organisasjoner seg ut av Islamsk Råd. I en felles pressemelding opplyste de at de er bekymret for IRNs retning.

VED VEIS ENDE: Akhtar Chaudhry langet ut mot Afsar i et blogginnlegg og påsto at Islamsk Råd Norge er ved veis ende. Foto: Oslo SV

Den tidligere stortingspolitikeren Akhtar Chaudhry fra SV karakteriserte pressemeldingen om utmeldingene som «dødsannonsen» til Islamsk Råd Norge – og sa at «gravsteinen dermed er bestilt».

2. oktober sa Nortura opp Halal-avtalen med IRN. Det fører til at organisasjonen taper omtrent én million kroner i året.

– Tillit til IRN fra både storsamfunn, myndigheter og det muslimske samfunnet er viktig for oss, og det opplever vi dessverre at det har blitt sådd tvil om, sa kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen i Nortura om saken.

Fikk nikab-kritikk

I mars hasteinnkalte kulturministeren Islamsk Råd til et møte etter at det ble kjent at organisasjonen ansatte Leyla Hasic, som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab, til å drive kommunikasjonsarbeid.

Kulturministeren var kritisk til ansettelsen som hun fryktet ville «skape større avstand og mindre forståelse».

– Hvor viktig har det at organisasjonen ansatte en nikabkledd kommunikasjonsmedarbeider for denne avgjørelsen?

– Ansettelsen har ikke utgjort noen selvstendig vekt for oss. Men vi mener at de kravene Stortinget har satt for utbetaling av midler, ikke innfris og at pengene ikke skal utbetales, sier Linda Hofstad Helleland.