Nortura sier opp halal-avtale med Islamsk Råd

Nortura har siden 2006 hatt en avtale om halalsertifisering av enkelte produkter. Det er per i dag kun Islamsk Råd Norge (IRN) som utfører slik sertifisering i Norge

IRN har årlig rundt en million kroner i inntekter fra halalsertifisering. Ved utgangen av 2014 hadde de bygd seg opp et overskudd på nesten 1,4 millioner fra virksomheten gjennom flere år, viser regnskapet.

Halal-avtalen innebærer at det leses en takknemlighetsbønn for dyret under bedøving, før det slaktes på ordinært vis.

Nortura har nå varslet IRN at de ikke ønsker å fornye avtalen når den utgår neste år.

Les også: Føler seg presset til å kjøpe halalsertifikat

HALALSERTIFIKAT: Bedøving, avliving og slakting har blitt utført på nøyaktig samme måte for disse dyrene som alle andre dyr hos Nortura, ifølge kjøttprodusenten. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Mangler tillit

– Vi har gjort en vurdering over flere måneder og kommet til at det blir det riktigste for oss. Tillit til IRN fra både storsamfunn, myndigheter og det muslimske samfunnet er viktig for oss, og det opplever vi dessverre at det har blitt sådd tvil om, sier kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen i en pressemelding.

Nortura kommer fortsatt til å tilby halalkjøtt produsert etter samme prosedyrer som i dag, men uten at IRN sertifiserer dette.

– Vi har gjort dette i mange år og kommer til å gjøre det på samme måte som før, og håper at det muslimske markedet har tillit til oss her. Så får vi vurdere andre alternativer etter hvert, sier Flø Skagen.

DROPPER SAMARBEID: Ellen Flø Skagen, kommunikasjonsdirektør i Nortura, understreker at Nortura alltid har et ryddig og profesjonelt samarbeid med IRN og at de har utført sertifiseringen i tråd med avtalen. Foto: Erik Buraas / STUDIO B13

– Et stort tap for IRN

Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen, en pakistansk menighet, har vært meklere i Islamsk råd-striden. Styreleder, Ghulam Sarwar, sier at han har vært i samtaler med partene.

– Det er trist at dialogen ikke har vært vellykket, sier Sarwar til NRK.

Han mener oppsigelsen av avtalen er et stort tap for Islamsk Råd.

– Det var en god økonomisk støtte for organisasjonen.

SKUFFET: Styreleder i Central Jamaat E-Ahle-Sunnat, Ghulam Sarwar, sier det er et stort tap for IRN å miste avtalen med Nortura. Foto: Sindre Løkstad

Medlemsflukt

Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året.

Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.

Tidligere i uken meldte fire store moskeer og organisasjoner seg ut av Islamsk Råd. I en felles pressemelding opplyste de at de er bekymret for IRNs retning.

Den tidligere stortingspolitikeren Akhtar Chaudhry fra SV karakteriserer pressemeldingen om utmeldingene som «dødsannonsen» til Islamsk Råd Norge – og at «gravsteinen dermed er bestilt».