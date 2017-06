Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd

Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte, skriver kulturdepartementet i en pressemelding.

Islamsk Råd Norge får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner.

«En viktig forutsetning for at å ivareta disse funksjonene og oppgavene på en god og effektiv måte er at organisasjonen har tillit hos dem som den er satt til å representere, samt politikere, myndigheter, samarbeidspartnere og samfunnet generelt», heter det i pressemeldingen.

PENGESTOPP: Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil inntil videre ikke gi mer tilskudd til Islamsk Råd Norge. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte. Dette handler om å etterse at driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjetter blir brukt i tråd med de formålene som Stortinget har bestemt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Kritiserte ansettelse

I mars hasteinnkalte statsråden Islamsk Råd til et møte etter at det ble kjent at organisasjonen ansatte Leyla Hasic, som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab, til å drive kommunikasjonsarbeid.

Allerede den gangen var kulturministeren kritisk til ansettelsen som hun fryktet ville «skape større avstand og mindre forståelse».

Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året. Forrige utbetaling var i februar. Det er altså juli-utbetalingen som holdes tilbake inntil videre.

Departementet vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.

– Nikaben gir meg frihet Du trenger javascript for å se video.

Saken oppdateres