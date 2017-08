Raja til Listhaug: – Du er jo et hatobjekt i innvandrermiljøet

De siste dagene har oppmerksomheten rundt programlederen i valgprogrammet «Faten tar valget» skapt et inferno – både i kommentarfelt og debatt.

Tirsdag kveld fortsatte hijabdiskusjonen mellom Listhaug og Raja i NRK-programmet «Din stemme».

Listhaug gjentok at hun synes det er uakseptabelt å trakassere jenter som bruker hijab, men fastholdt at plagget er «kvinneundertrykkende» – og vil innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager.

– Jeg vil skape god integrering og mener det er et feil utgangspunkt at små jenter bærer hijab. Det gir veldig dårlig integrering, sa Listhaug.

Raja: – Du har ikke prøvd dialogen

Raja har tidligere uttalt at han har følt vemmelse når han har sett kvinner i burka og nikab og at han ikke ønsker at barna hans bærer hijab. Men mener likevel at Listhaug bør vise mer forståelse for minoritetsmiljøet når det kommer til hijab.

– Å si at kvinner som Sana og Faten er undertrykket, fremmedgjør jo dem. Du klarer ikke å bygge den broen til det miljøet, som vi alle ønsker å endre, sa Raja og fortsatte:

– Beklager å si det på denne måten, men du er jo et hatobjekt i det innvandrermiljøet. Og hvordan skal du endre de som ikke har noe tiltro til deg? Burde ikke du heller bygge en bro inn til dem?

– Nå har man jo prøvd dialog i alle år, repliserte Listhaug.

– Du har ikke prøvd dialogen, sa Raja.

– Nei, men mange andre har prøvd, uten å få særlig gode resultat, svarte hun tilbake.

KLAGESTORM: Faten Mahdi Al-Hussainis bruk av hijab setter sinn i kok allerede før premieren på programmet «Faten tar valget». Foto: Julia Naglestad / NRK

– Store utfordringer med integreringen

Listhaug fremholdt at det er store utfordringer med integreringen i Norge, og mener det er på tide å prøve en ny kurs:

– Kanskje vi bør sette noen krav om at sånn er det i Norge. Sånn må man tilpasse seg når man kommer til Norge. Her er det andre verdier som gjelder. Her er det et annet levesett. Det mener vi at folk skal akseptere.

– Min utfordring til deg er, strekk ut den hånden. Prøv den veien, Sylvi. Prøv dialogens linje. Jeg tror det funker, skjønner du, sa Raja.

Over 4500 klager

Reaksjonene har vært mange etter at det ble kjent at NRK lar hijabkledde Faten Ahmad Al-Hussaini lede en av høstens valgsatsinger.

NRK har per tirsdag ettermiddag mottatt omtrent 4500 klager på programmet, til tross for at det ennå ikke har vært vist.

– Det kommer stadig inn klager fra folk som mener at programlederen ikke burde bære hijab, kringkastingssjefens rådgiver, Erik Skarrud.