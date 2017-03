Arbeidsgivere kan nekte ansatte å bruke hijab

ARTIKKELEN OPPDATERES

Det er en belgisk domstol som har bedt EU-domstolen om en uttalelse i en sak hvor en muslimsk kvinne gikk til sak mot sin arbeidsgiver.

Kvinnen ble nektet å bruke hijab på jobb i et sikkerhetsfirma, og fikk sparken da hun ikke ville etterkomme pålegget fra arbeidsgiveren.

Generaladvokaten skrev i sin innstilling at en arbeidsgiver kan forlange at en ansatt er tilbakeholden med religionutøvelse i arbeidstiden, men at det måtte utvises skjønn.

– Ikke diskriminerende

I dag kom kjennelsen fra domstolen, og den gir bedriftene anledning til å forby bruk av religiøse hodeplagg.

«Det er ikke direkte diskriminering når det i interne regler i en bedrift slås fast at det er forbud mot å bære synlige politiske, filosofiske eller religiøse symboler», heter i kjennelse.

«Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg», skriver domstolen videre.

Sykehjem-konflikt

I Norge er det blant annet i politiet ikke lov å bruke religiøse hodeplagg på jobb.

Sykehjemmet Blidensol i Stavanger fikk i høst kritikk fra både kommunen og Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi de nektet sine ansatte å bruke hijab, turban og palestinaskjerf i arbeidstiden.

Stavanger kommune har truet med å si opp driftsavtalen med sykehjemmet, men Blidensol-styret har anket.

– Påvirker ikke Norge

Professor og ekspert på europeisk rett Mads Andenæs sier kjennelsen ikke får noen umiddelbare konsekvenser for norsk praksis.

– Vi har egne bestemmelser for religionsfrihet og diskriminering i grunnloven og norsk rett. De vil gjelde uansett hva EU-domstolen sier, sier Andenæs.

Dersom avgjørelsen hadde vært basert på EUS arbeidsrett og konkludert med at arbeidsgiverens forbud ikke var lovlig, kunne det blitt overført til Norge.

Men denne uttalelsen har tatt utgangspunkt i EUs charter om religion og ytringsfrihet.

– Det binder ikke de norske diskrimineringsmyndighetene. Vi kan ha strengere krav etter norsk rett, sier Andenæs.