Listhaug om Faten-bråket: Uakseptabelt å trakassere unge jenter

Reaksjonene har vært mange etter at det ble kjent at NRK lar hijabkledte Faten Ahmad Al-Hussaini lede en av høstens valgsatsinger.

Både Kringkastingsrådet og NRKs publikumsservice har mottatt en rekke klager på programmet, til tross for at det ennå ikke har vært vist.

Programmet har også vært heftig debattert i kommentarfelt og diskusjonstråder på Facebook.

Etterlyste Listhaug

I en kommentar i Aftenposten i dag etterlyser politisk redaktør Trine Eilertsen integreringsministeren i debatten.

ETTERLYSTE: Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen etterlyste integreringsministeren i debatten. Foto: NRK

– Kommentaren skrev jeg etter å ha hørt ordene og uttrykkene som ble brukt i klagene på at NRK bruker Faten i hijab i programserien. Én ting er å diskutere om du skal bruke religiøse symboler på TV, men den språkbruken og det hatet du finner i kommentarfeltene, gjør at du må spørre hva som egentlig foregår, sier Eilertsen til NRK.

– Hvorfor er det så viktig at Listhaug tar et oppgjør med dette?

– Sylvi Listhaug er integreringsminister og øverste ansvarlige for at vi klarer å ta imot de som kommer til Norge på en skikkelig måte. Hun bør være opptatt av hvordan vi snakker om og til hverandre, sier Eilertsen.

Kort tid etter at Aftenposten publiserte kommentaren, svarte Listhaug på utfordringen via sin egen Facebook-vegg.

Vil ikke blande seg

Til NRK sier Listhaug at hun forstår reaksjonene som har kommet på programmet.

– Jeg forstår at det oppstår reaksjoner, fordi man tidligere har påpekt at programledere ikke skal bære kors. At det da skal være greit med hijab, det har jeg forståelse for at skaper reaksjoner.

Selv mener Listhaug det ikke er hennes jobb å diskutere hva NRK tillater og ikke, men sier hun har fått med seg Eilertsens utfordring.

– Jeg har i hvert fall fått oppfordringa, og da sier jeg tydelig fra om at jeg ikke synes det er greit med trakassering av unge jenter. Enten de bærer hijab eller ikke, så mener jeg at vi kan oppføre oss som folk mot hverandre, også i kommentarfelt og i kommentarer mot hverandre. Det er ulike oppfatninger, men man må behandle hverandre med respekt.

FORSKJELL: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier forbudet mot religiøse symboler i NRK kun gjelder nyhetsprogrammer. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Da kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kommenterte klagestormen mandag, var han opptatt av å presisere at forbudet mot religiøse symboler kun gjelder nyhetsprogrammer.

– NRK har en regel om at programledere som leder nyhets- og aktualitetsprogrammer, skal ha en nøytral fremtoning. Man skal ikke ha kors, hijab, eller for den saks skyld grønn lue på seg. Dette er noe helt annet, her skal vi fortelle historien om en ung, norsk, muslimsk jente som skal gjøre seg opp en mening for å delta i stortingsvalget, sa Eriksen mandag.