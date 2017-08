NRK kan i dag notere seg en ny rekord: Mer enn 3600 har klaget på Faten Mahdi Al-Hussainis hijab i programmet «Faten tar valget», som har premiere i slutten av august.

Det overgår klagestormen som fulgte da Fredrik Skavlan i 2015 intervjuet Sverigedemokraternas kontroversielle leder Jimmy Åkesson i beste sendetid.

– Men det programmet var sendt innen klagene kom, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen oppgitt.

Er det sant at dere er i ferd med å begå landssvik ved å ansette en kvinnelig programleder med hijab? Hvorfor gjør dere slik mot det norske folk? Henvendelse til NRKs publikumsservice

Hatefull tone

Det spesielle med «Faten tar valget», er at programmet ennå ikke har vært vist. Likevel har NRKs publikumsservice de siste dagene registrert flere tusen klager.

OPPRØRT: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er opprørt over det han kaller en fordomsfull og hatefull tone i flere av klagene. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Det kan jo ikke handle om innholdet, det er det ingen som har sett ennå, sier Eriksen.

Kringkastingssjefen reagerer på tonen i flere av klagene, som han beskriver som hatefull og fordomsfull.

– Det er det som gjør meg trist og opprørt. Det har ingenting med innholdet i programmet å gjøre, det har med forutinntatthet å gjøre.

Stemmer det som står på Facebook at det ikke er lov for ansatte i NRK å bruke kors mens det er lov for muslimer å bruke hikab (sic)? Henvendelse til NRKs publikumsservice

– Undervurderer dype strømninger

IKKE OVERRASKET: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener mange undervurderer dype strømninger i befolkningen. Foto: Magnar Børnes

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener debatten om religiøse symboler på skjermen handler om mer enn bare religion eller fremmedfrykt.

– Det er nok et mye bredere engasjement enn det. Vi har sett det tidligere, i korssaken i NRK og da UDI beordret kristne leirsteder til å ta ned korset da de skulle brukes som asylmottak. Begge ganger ble det voldsomt sterke reaksjoner, sier Dagen-redaktøren.

Han mener debatten om korset favner bredere enn tradisjonelle kristne miljøer.

– Jeg er ikke overrasket over at mange klager på dette. De som blir overrasket, undervurderer de dype strømningene i det norske folk som er opptatt av eget verdigrunnlag. Dette er noe som har tiltatt de siste årene, sier Selbekk.

Jeg reagerer veldig når dere tvinger en NRK-medarbeider på Sørlandet til å fjerne et lite gullkors, når dere samtidig viser det religiøse hodeplagget hijab. Ærlig talt! HENVENDELSE TIL NRKS PUBLIKUMSSERVICE

Avviser kors-sammenligning

Flere av klagerne peker på at NRK-programleder Liv Kristin Sælmann i 2013 ikke fikk smykke seg med korset i NRKs nyhetssendinger. Den kritikken er ikke relevant, mener Thor Gjermund Eriksen.

– NRK har en regel om at programledere som leder nyhets- og aktualitetsprogrammer, skal ha en nøytral fremtoning. Man skal ikke ha kors, hijab, eller for den saks skyld grønn lue på seg. Dette er noe helt annet, her skal vi fortelle historien om en ung, norsk, muslimsk jente som skal gjøre seg opp en mening for å delta i stortingsvalget.

Eriksen sier «Faten tar valget» ikke er et nyhets- eller aktualitetsprogram, men en del av NRKs totale valgtilbud.

– NRK har som sitt oppdrag, gitt av Stortinget, å vise et mangfold og fortelle historier om det flerkulturelle Norge. Dette forteller meg at det er mennesker i Norge som ønsker å begrense mangfoldet på den offentlige arenaen, og ikke ønsker at den typen nordmenn skal synes.