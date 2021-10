Han kaller det en innstendig bønn til politiet om å foreta seg noe. For fire år siden gikk han til politiet med sin bekymring for vennen, Espen Andersen Bråthen. Nå er Bråthen siktet for drap.

Fryktet liv kunne gå tapt

– Politiet bør vite godt hvem denne personen er, og jeg håper virkelig at dere følger litt med, før liv går tapt eller noen får varige mén, går det frem av varselet.

Fem personer ble drept og to andre skadd da en mann skjøt med pil og bue på Kongsberg onsdag kveld. Bråthen skal også ha brukt andre våpen, ifølge politiet.

Da Bråthen i 2017 la ut to videoer på nett, ble uroen ekstra sterk. Her sier Bråthen:

Hei. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her det det dere vil? Og til alle som har lyst til å gjøre opp for seg selv, så er tiden inne. Vær vitne til at jeg er muslim.

Barndomsvennen forteller NRK at han fikk en melding på Facebook fra han som er siktet i denne saken. Han oppfattet at vennen var syk og ønsket å hjelpe kameraten. Derfor ble varselet sendt.

Mener han var en tikkende bombe

– Jeg velger her og nå å varsle om dette, fordi jeg ser at det kan bli et problem, at andre kan havne i «skuddlinjen» her.

Les også: Espen Andersen Bråthen er siktet for drapene

Kameraten forteller videre at politiet ga beskjed om at de hadde full kontroll på han og at det ikke var noe å bekymre seg for.

– Hva tenker du om dette nå, fire år senere?

– Jeg tenker at han har vært en tikkende bombe over flere år. Han har hatt behov for hjelp, men at han ikke har fått. Det er selvfølgelig dypt tragisk for de som er fornærmede, pårørende til de som har blitt drept i saken og egentlig alle.

I en video fra 2017 kom Espen Andersen Bråthen med en advarsel. Videoen er nå avpublisert. Du trenger javascript for å se video. I en video fra 2017 kom Espen Andersen Bråthen med en advarsel. Videoen er nå avpublisert.

Tidligere dømt

En annen person som kjenner siktede sier til NRK at hans konvertering til islam, har lite med saken å gjøre.

– Dette handler om en person som er alvorlig psykisk syk og som falt utenfor fra ungdomstiden. Dette har preget livet til dem som står han nært i stor grad.

Den bekjente sier det må diskuteres om terskelen er for høy for å gripe inn og bruke tvang mot folk som åpenbart kan være en fare for seg selv og andre og som trenger hjelp, dersom de ikke ønsker det selv.

37-åringen ble i fjor dømt til seks måneders besøksforbud mot to nære familiemedlemmer etter at han truet med å drepe en av dem.

Politiet mente ifølge dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett at det var risiko for at mannen ville begå en straffbar handling mot personene han ble ilagt besøksforbud mot.

Den 37 år gamle mannen skal også være dømt for innbrudd og kjøp av mindre mengder hasj i 2012. I dommen kommer det frem at han er dømt for lignende forhold tidligere.

Han blir fremstilt for fengsling fredag.