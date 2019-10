PST vurderer fortløpende pågripelse av siktet IS-kvinne

Den 29 år gamle moren har selv bedt om å bli pågrepet og fraktet til Norge sammen med barna sine, etter at hennes fire år gamle sønn er blitt dødssyk og den siste tiden ikke har fått tilgang helsehjelp i Al Hol-leiren, ifølge morens advokat.

I et brev sendt fra PST til IS-kvinnens advokat skriver politiet at det at det ikke er aktuelt å pågripe kvinnen.

Sendt: 14.10.2019 Emne: Svar på begjæring av pågripelse Det er ikke aktuelt å fremme begjæring om pågripelse av (...) nå, så lenge det ikke foreligger samtykke fra høyere påtalemyndighet om at vedkommende vil bli begjært utlevert. Spørsmålet om en eventuell utlevering er imidlertid noe som løpende blir vurdert.

PST påpeker i brevet NRK har fått tilgang til, at det ikke foreligger samtykke fra høyere påtalemyndighet om at kvinnen vil bli begjært utlevert. Det er Det nasjonale statsadvokatembetet som bestemmer at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å be om en utlevering.

Det presiseres likevel at spørsmålet vil bli løpende vurdert.

– Vi ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier Jan Glent, embetsleder i Det nasjonale statsadvokatembetet.

– I hvilken grad har situasjonen i Syria betydning for deres avgjørelse i denne saken?

– Vi følger situasjonen nordøst i Syria nøye, sier Glent.

To soldater i SDF (til venstre) voktet den norske IS-kvinnen da NRK intervjuet henne i juni. Nå er situasjonen i leiren anspent, og ifølge kvinnens forsvarer får hun ikke ta den syke sønnen sin til feltsykehuset i leiren. Foto: Christine Svendsen / NRK

Disse norske IS-kvinnene er i Syria Foto: Christine Svendsen / NRK Ekspandér faktaboks Det reiste minst 11 kvinner fra Norge til Syria. Seks av disse er funnet av Aftenposten og NRK. Resten er antatt døde, savnet eller på ukjent sted. Fem av kvinnene som er gjort rede for har norsk statsborgerskap: En kvinne (29) fra Oslo med to barn. Det ene barnet hennes, en gutt på fire år, er alvorlig syk. Hun har sagt i intervju med NRK at hun har et sterkt ønske om å returnere til Norge.

Aisha Shazadi Kausar (28) fra Bærum med ett barn. Kausar ble flyttet til leiren Al Roj i vår. Har tidligere sagt til Aftenposten at hun ønsker å komme tilbake til Norge, men helst Pakistan.

Kvinne (21) fra Bærum med ett barn. Har sagt til Aftenposten at hun ønsker å returnere til Norge. Hun vil ikke ta avstand fra IS.

Kvinne (25) fra Bærum i Al Hol med to barn. Har også sagt at hun vil til Norge med barna.

Kvinne (32) fra Levanger. Kvinnen er barnløs. Hun omtaler tiden med terrorgruppa IS som den beste i sitt liv. I tillegg er det en kvinne norsk oppholdstillatelse, men med russisk statsborgerskap, i Al Hol. Kvinnen har tre barn. Det er ikke kjent om noen menn med norsk statsborgerskap er fengslet i Syria eller Irak. (Kilde: NRK og Aftenposten)

Advokat: – Vi frykter de kan bli isolert

Morens advokat Nils Christian Nordhus, forteller at fireåringen er dødssyk og ikke har fått helsehjelp siden 23. september.

– Hvis fremtiden er slik at denne gutten overhodet ikke vil få noe helsehjelp vil han mest sannsynlig dø, sier Nordhus til NRK.

FØDT I IS-OMRÅDET: Gutten (4) kom til leiren Al Hol i Syria i mars i år. Han ble født i IS-kontrollerte områder. Foto: Christine Svendsen / NRK

Han forteller at de er dypt urolige og bekymret for utviklingen i Syria den siste tiden.

– Vi har løpende holdt Utenriksdepartementet orientert med det vi erfarer. Vi har tillit til at regjeringen gjør sitt ytterste for at denne fireåringen, søster og mor skal komme i sikkerhet.

– Hva er det dere frykter?

– Vi frykter at Al Hol-leiren blir isolert, at det vil være umulig å komme inn, og at mor vil bli henvist til et liv i IS, hvilket hun overhodet ikke ønsker. Vi advarte norske myndigheter om en slik utvikling allerede i sommer; hent dem hjem og hent dem hjem nå – i morgen kan være for sent, sier Nordhus.

Advokat Nils Christian Nordhus er forsvarer til den terrorsiktede moren til fireåringen. Foto: Truls Antonsen / NRK

– Hvis Assad tar kontroll over Al Hol kan det bety at kvinnen kan bli straffeforfulgt i området der forbrytelsene hennes er begått, hva tenker du om det?

– Vi er veldig bekymret. For det første om det i det hele tatt vil være en rettferdig rettergang, for det andre, hva vil da skje med barna, og for det tredje, hvordan vil en eventuell straff gjennomføres? Vi har ikke tillit til at Assad-regimet er i stand til å følge de grunnlegene plikter og rettigheter vi er vant med her i Norge.