Advokat: Syk fireåring i Al Hol får ikke helsehjelp

De siste dagene har situasjonen i Syria endret seg dramatisk. Tyrkia har invadert Syria, og kurderne nordøst i Syria har inngått en avtale med Assad-regimet.

Det har fått konsekvenser for den beryktede leiren Al Hol, der tilgangen blant annet vann er redusert. Nå er det også spørsmål knyttet til hvem som skal kontrollere IS-kvinnene i leiren etter at SDF og det syriske regimet har blitt allierte.

Det er flere norske statsborgere i Al Hol. Mest oppmerksomhet har en norsk fireåring fått. Årsaken er at han er alvorlig syk.

Spenninger i leiren gjør at gutten ikke lenger får helsehjelp, ifølge morens forsvarer.

– Det er ikke mulig for ham å få øyeblikkelig hjelp eller gå til faste kontroller på feltsykehuset. Situasjonen i leiren er så anspent at vaktene jevnlig har nektet mor å komme til feltsykehuset, forteller morens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til NRK.

Siden i juli har gutten vært til jevnlige kontroller på det delvis norskdrevne feltsykehuset i leiren. Fireåringen har ifølge en syrisk lege trolig den alvorlige diagnosen cystisk fibrose.

Gutten (4) kom til leiren Al Hol i mars i år. Han ble født i IS-kontrollerte områder. Foto: Christine Svendsen / NRK

Men siden 23. eller 24. september har ikke gutten fått helsehjelp, ifølge morens forsvarer.

Frem til nå har området vært kontrollert av kurdiskdominerte Syrian Democrativ Forces (SDF), som har vært støttet av USA.

Men etter at USA trakk støtten til den kurdiske militisen, kom beskjeden om at gruppen har inngått en avtale med det syriske regimet. Mazloum Abdi, som er øverstkommanderende for SDF, sier at avgjørelsen kan spare livene til millioner av mennesker som bor i området.

Regimet Syria kan ta over leiren

Nå er det store spørsmålet hvem som skal kontrollere Al Hol og de rundt 70.000 personene som befinner seg i leiren.

– Det er en utrolig kompleks situasjon, som nå er enda mer kompleks, sier utenlandssjef i Norges Røde Kors, Tørris Jæger, om situasjonen.

Syriakjenner og direktør for antiterror- og ekstremismeprogrammet ved Middle East Institute, Charles Lister, er en av dem som har pekt på at regimet i Syria trolig vil overta ansvaret for fangene.

– Det er skremmende for de med kjennskap til historie, skriver Lister.

Amnesty er blant menneskerettighetsorganisasjonene som har dokumentert tortur og overgrep i syriske fengsler.

Fem kvinner og seks barn med norsk statsborgerskap er internert i Al Hol og Al Roj. Disse kvinnene er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste. I tillegg er det en kvinne med russisk statsborgerskap og tre norskfødte barn i leiren.

Utenriksdepartementet har så langt ikke svart på hvilke konsekvenser den nye situasjonen kan ha for de norske statsborgerne i området.

Vannverket ødelagt av krigshandlinger

Nå forteller Norges Røde Kors at den humanitære situasjonen i leiren er forverret som følge av kamphandlingene.

I forrige uke ble vannverket som forsyner leiren og området med vann ble ødelagt i forbindelse med kamphandlingene.

Utenlandssjef i Norges Røde Kors, Tørris Jæger. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi har ikke andre kilder, og det er vannkrise i området nå, sier lederen for vannverket i Hasakah, Abed Al Gafo Asso, til NRK.

Norges Røde Kors bekrefter at den ødelagte stasjonen skaper store problemer.

– Vi får ikke tilgang til den, så vi får ikke reparert den heller, forteller Jæger i Norges Røde Kors.

Nå har Røde Kors trappet opp innsatsen i området, der tilgangen til vann allerede er begrenset. Lastebiler kjører forsyninger til Al Hol og byen Hasakah.

– Mange andre organisasjoner trekker seg tilbake samtidig som behovene øker. Dermed blir situasjonen veldig anstrengt, sier Tørris.

– Må hindre katastrofe i Al Hol

Ifølge forsvareren til den terrorsiktede 29-åringen har tilgangen til mat også blitt mye dårligere de siste dagene.

– I tillegg er det ingen mulighet for at den alvorlig syke fireåringen skal få helsehjelp. Faren for at gutten dør er mye større enn tidligere grunnet den forverrede situasjonen, sier Nordhus.

Advokat Nils Christian Nordhus er forsvarer til den terrorsiktede moren til fireåringen. Foto: Truls Antonsen / NRK

Fredag orienterte utenriksminister Ine Eriksen Søreide den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget om situasjonen for norske borgere i området.

I etterkant av møtet sa Jonas Gahr Støre til NRK at det trolig var flertall på Stortinget for å hente hjem barn og norske IS-kvinner hvis de ble straffeforfulgt i Norge.

– Vi håper og tror at regjeringen arbeider intenst for å redde livene til norske barn slik at vi unngår en fullstendig katastrofe og skandale i Al Hol-leiren, sier Nordhus til NRK.