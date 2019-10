– Familiemedlemmer til IS-krigere har flyktet i Syria

Flere tusen personer med familiebånd til IS-medlemmer befinner seg i leiren nord for byen Raqqa.

Kurdiske myndigheter i området hevder at nær 800 av dem skal ha klart å flykte etter at leiren ble utsatt for artilleriangrep søndag, men tallene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

– Vi har ikke tilstrekkelig antall til å vokte den syriske leiren for internt fordrevne i Ain Issa, flere titalls familier har flyktet, opplyser den tidligere amerikanskstøttede SDF-styrken.

Flere av barna som befinner seg i leiren er foreldreløse.

Samtidig kommer det meldinger om at 14 sivile skal være drept ved Ain Issa i den tyrkiske offensiven mot Nord-Syria. Kurdiske myndigheter hevder Tyrkias angrep i praksis er et uttrykk for støtte til IS, opplyser nyhetsbyrået Reuters.

Erdogan = IS, sto det på en plakat i Paris lørdag, under en demonstrasjon mot Tyrkias offensiv i Syria. Erdogan kritiseres for å i praksis ha gitt IS mulighet til å få et nytt fotfeste i Syria, ved å gå løs på dem som voktet portene til leirene der IS-medlemmer og deres familier ble holdt. Foto: Francois Mori / AP

Krigsforbrytelse

Tyrkia startet en planlagt offensiv nord i Syria tidligere denne uken og kjemper mot kurdiske styrker i det kurdiskkontrollerte området nord i Syria.

I denne delen av landet er det flere leirer med antatte IS-medlemmer og deres familier, og flere kvinner og barn med tilknytning til Norge befinner seg i leiren al-Hol.

Tyrkia kritiseres for å støtte militser med bånd til IS. I går skal en kurdisk politiker ha blitt drept.

Den amerikanske diplomaten Brett McGurk, som har fungert som rådgiver for flere amerikanske presidenter, omtaler drapet som en krigsforbrytelse på Twitter:

– Tyrkiske statsstøttede medier rapporterer om en «vellykket operasjon» for å «nøytralisere» en ubevæpnet 35 år gammel kvinne som jobber for å forene arabere, kristne og kurdere i Nord-øst Syria. Hevrin Khalef ble angivelig dratt ut av et kjøretøy, skutt og drept. Det er en krigsforbrytelse.

Amerikanske myndigheter sier søndag ettermiddag at de har sett rapportene om drapet på den kurdiske politikeren, og beskriver dem som svært bekymringsverdige, melder Reuters.

Amerikanske militære kjøretøy i Tal Baydar. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Ber USA ta ansvar

Den kurdiskledede SDF-styrken ber USA ta moralsk ansvar for å beskytte sin allierte partner mot den tyrkiske militæroffensiven i Nord-Syria.

– Våre allierte har garantert oss beskyttelse, men brått og uten forvarsel har de forlatt oss i en uberettiget beslutning om å trekke sine styrker fra den tyrkiske grensen, sa SDF i en uttalelse lørdag.

SDF-styrken, som hovedsakelig består av den kurdiske YPG-militsen, har vært USAs allierte og har ført det meste av kampen på bakken mot ekstremistgruppa IS, som til slutt ble bekjempet.

Siden Tyrkias offensiv startet denne uken skal over 100 SDF-soldater være drept.

En frivillig i leiren Ain Issa holder ett av 24 foreldreløse barn i september. Nå skal det være kaos i leiren, og flere familier med tilknytning til IS skal ha flyktet ut av leiren. Foto: DELIL SOULEIMAN

Mister grepet på ekstremistgruppa IS

– Vi ber våre allierte om å innfri sine forpliktelser og gjenoppta sitt moralske ansvar for å beskytte oss ved å stenge luftrommet for tyrkiske kampfly, sier SDF-styrken videre i uttalelsen.

Den tyrkiske militæroffensiven i de kurdiske områdene i det nordøstre Syria var lørdag inne i sin fjerde dag. Den startet etter at president Donald Trump mandag brått ga ordre om at amerikanske styrker skulle trekkes ut av området.

Trump anklages for å ha gitt Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan grønt lys til militæroperasjonen.

Tyrkiskstøttede syriske styrker ved Ras al-Ain 13. oktober. Foto: NAZEER AL-KHATIB

Gjenerobret grensebyen Ras al-Ain

Søndag melder eksilgruppen SOHR at kurdiske styrker i Syria har gjenerobret grensebyen Ras al-Ain, ifølge.

Samtidig skal styrker alliert med Tyrkia ha erobret byen Suluk.

Mesteparten av Ras al-Ain er igjen under kurdisk kontroll, rapporterte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) søndag. Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

Over 20 mennesker skal ha blitt drept i motangrepet mot Ras al-Ain. Lørdag hevdet Tyrkias forsvarsdepartement at de hadde tatt kontroll over byen.

Det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu meldte søndag at den syriske byen Suluk er erobret av styrker alliert med Tyrkia. Byen ligger en mil sør for grensa mellom Tyrkia og Syria.