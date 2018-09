PST tror Iran og Kina fikk informasjon fra Sandbergs mobil

Det kommer fram i Erna Solbergs (H) nye svar til spørsmål fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, melder Aftenposten.

– PST vurderer at en norsk statsråd er et høyverdig etterretningsmål for både Iran og Kina. Ut ifra dette er det sannsynlig at sikkerhetsbruddene har gjort informasjon tilgjengelig for uautoriserte aktører, skriver statsministeren i svaret.

Kan ha blitt avlyttet

Per Sandberg valgte å ta med seg jobbtelefonen da han reiste til Kina og Iran mens han var fiskeriminister.

PST sier all kommunikasjon til og fra en mobiltelefon kan avlyttes når man bruker et utenlandsk mobilnett, uten at brukeren kan merke det.

– Vi legger til grunn at slik kapasitet er etablert på permanent basis i mobilnettverkene og Internett i både Iran og Kina, heter det i en orientering fra PST til regjeringen.

PST skriver videre at det også er fare for at myndighetene i Kina og Iran kan ha fått tak i meldinger, kontaktlister, bilder, notater og andre opplysninger på telefonen.

– Alt er sannsynlig

At Sandberg tok med seg mobilen til Iran og Kina, var i strid med regjeringens retningslinjer.

Etter at Sandbergs mobilbruk ble kjent, har det også kommet fram at blant andre Jonas Gahr Støre (Ap) tok med seg sin tjenestetelefoner til Russland, som også er definert som et høyrisikoland.

– Alt er sannsynlig, for alle, skriver Per Sandberg i en SMS til NRK, trolig med henvisning til de andre som har brutt reglene.

Han skriver videre at han mener det er like sannsynlig at andre nasjoner får tilgang til informasjon på mobiltelefoner i Norge.

Solberg deltok i august i en åpen høring om saken i kontrollkomiteen på Stortinget. Komiteen har siden sendt henne ti nye spørsmål de ønsket svar på.

Sandberg gikk av som fiskeriminister og Frp-nestleder etter den omdiskuterte turen til Iran.