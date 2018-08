Det vil si, selv sier han at han ikke er sint, men veldig engasjert. Hos programleder Anne Lindmo er det en svært engasjert mann som snakker.

Blant dem som får gjennomgå er partikolleger, politiske motstandere og journalister.

– Som politiker er jeg en forsonende mann. Jeg forhandler, sier Sandberg.

Samtidig mener han at det å stå oppreist er en stor manko i norske politikere.

– Jeg er møkka lei av at norske politikere legger seg flate beklager, er ydmyke og kryper. Slutt med dette, stå oppreist!

Per Sandberg og Bahareh Letnes møtte media under Arendalsuka 14. august. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Da sa jeg «aldri mer»

Sandberg mener han fikk like mye kritikk for å ha sagt unnskyld, sist han kom med en unnskyldning, som for det han hadde gjort.

Han sikter til at han under en debatt med Knut Arild Hareide i 2015 sa at KrF har et stort ansvar for at unge mennesker født og oppvokst i Norge reiser ut og «massakrerer barn og kvinner»

Sandberg mener at han den gang kom med en beklagelse, men at Hareide fortsatte å kritisere ham.

– Da sa jeg «aldri mer». For det hjelper ingen ting! Norske politikere legger seg nesten retorisk flate fordi man eventuelt har såret noen. Sånn har det blitt. For min del har det bare blitt verre når jeg har beklaget, sa Sandberg.

Han sier at opposisjonen på Stortinget i dag har som mål å ydmyke regjeringsmedlemmer, uten å ha noe politisk mål med det.

– De har bare et mål om å trakassere, å mobbe, å få dem til å legge seg flate. Dette har utviklet seg med voldsom kraft de siste seks-sju-åtte årene. I dag går alle politikerne og kikker seg over skulderen og tenker «Hvem skal tyste på meg» eller «Hvem har en under-hånden-samtale med journalistene nå?»

Møtte mediene for første gang

Foto: Julia Naglestad/NRK

Besøket hos Lindmo er første gang Per Sandberg møter offentligheten etter oppstusset i Arendal da han gikk av som statsråd.

Sist Sandberg var på TV var da han sammen med Bahareh Letnes møtte pressen tirsdag 14. august.

Siden Arendalsuka har Sandberg og Letnes møtt journaliststudenter på OsloMet for å prate bak lukkede dører 21. august.

Vil gi kunnskapsløft til kolleger

Ikke minst kommer sinnet frem hos Sandberg når han snakker om hvordan kjæresten har blitt behandlet.

Den tidligere statsråden sier Bahareh Letnes er blitt båret til galgen av norske journalister uten rettergang.

– Du sier du aldri hadde trodd det var så mye fordommer. Betyr det at du har fått en ny erkjennelse om hva det vil si å bli utsatt for fordommer?

– Det er ikke jeg som er utsatt for det. Det er Bahareh, men jeg har sittet og følt på det. Når enkeltpersoner i Fremskrittspartiet sier at det uetisk av meg som Frp-er å være kjæreste med en dame av annen etnisk opprinnelse, var det et sjokk for meg.

Sandberg sier at både norske journalister og folk i hans eget parti er kunnskapsløse om Iran.

– Det blir min oppgave å drive litt kunnskapsløft hos disse. Det er ikke så mange personer det er snakk om. Men når vi har representanter i utenrikskomiteen på Stortinget som mener at en fiskeriministers oppgave bare er å telle fisk, så er det tydelig at det må et kunnskapsløft til i Stortinget også.

Sandberg sier at det er flere grupper som har behov for hans «kunnskapsløft».

– Det gjelder enkeltpersoner i mitt parti, det gjelder ikke minst journalister og det handler om mange eksiliranere i Norge som kanskje burde ha oppdatert seg på hvordan situasjonen er i Iran.

Leser Nelson Mandela

Lindmo spør Sandberg om hva som er hans pusterom når han er sint, og får til svar at han er lite sint, men at han har et utrolig engasjement.

MEDIETRØKK: Per Sandberg og Bahareh Letnes i Dagsnytt 18. Foto: NRK

Når han er sliten finner han mye klokt å lese hos Nelson Mandela. Han skal ha sagt at suksess skal måles etter hvor mange ganger man reiser seg etter å ha falt.

I oktober skal Sandberg og Letnes etter planen tilbake til Iran. Han sier at hun fantastisk og at han aldri har møtt så mye motstand hos noen.

– Forelskelse er kraftige saker. Har du tenkt at du har mista dømmekraften?

– Nei. Noen har spekulert i det, men Per Sandberg er ikke sånn, sier han.

Ny dag, nytt studio

Tittelen på programmet der Sandberg er med, «Lindmo», er det samme som før, men både studio og sendetidspunktet er nytt.

Lindmo skal, etter å ha vært på lufta siden 2012, nå overta fredagskvelden etter talkshow-kongen Fredrik Skavlan og gå inn i den såkalte «Gullrekka».

Fredag er første «Lindmo» denne sesongen og programmet starter på NRK 1 klokken 21.25.