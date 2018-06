Populære barneleker fjernes fra butikkhyller

Leketøyskjeden Top-Toy har innført salgstopp på populære Squishies-figurer etter kjemikaliefunn.

I Norge har Top-Toys kjeden 39 BR-leketøysbutikker og 19 Toys-r-us-butikker som til sammen skal ha solgt rundt 100.000 av disse populære skumfigurene, som også blir solgt i mange andre butikker i Norge.

Squishies-figurene som lukter kjemikalier og parfyme, blir markedsført til barn i alderen fem til tolv år. Som et samleleketøy der barn kan bytte figurer med hverandre.

Farlige kjemikalier

Det var danske miljømyndigheter som advarte mot de populære skumfigurene etter funn av farlig kjemikalier på lekene. Det skal være snakk om tolv ulike figurer som i en test viste blant annet for høye verdier av stoffet dimenthylformamid (DMF). Stoffet kan gi risiko for leverskade og forbigående irritasjon av øyne og pustevansker hos barn. Det kan også være skadelig for foster, skriver de på sine hjemmesider.

– Ut fra sikkerhetshensyn oppfordrer vi forbrukerne til å unngå denne typen leketøy, inntil vi vet mer om hvor giftig det er, opplyser kontorsjef Magnus Løfsted hos miljømyndighetene i Danmark.

De anbefaler at barn kvitter seg med disse lekene som kan irriterer luftveiene og øynene.

– Sannsynligheten for at barn får varig mén er meget liten, sier han til DR.

Kan få pengene tilbake

I to av de tolv squishiene som har blitt testet har de funnet kjemikalier som kan utgjøre en risiko for nervesystemet. Det ble tatt målinger en time etter at de var tatt ut av plasten de lå i. Det vises derfor ikke hvor fort konsentrasjonen av kjemikaliene sank etter utpakking.

Mens på en annen figur ble det gjort funn av et kreftfremkallende stoff en time etter at den ble tatt ut av plasten som den lå i. Etter tre dager falt verdiene og ingen risiko.

Top-Toys skriver i en pressemelding at de allerede tirsdag meldte til sine butikker i norden om at disse figurene skulle bort fra hyllene, ettersom de tar produksikkerhet alvorlig.

Kommunikasjonssjef i TOP-TOY, skriver at Miljømyndighetene i Danmark har mer omfattende undersøkelser enn hva EU har, og vil ikke selge produktene før sikkerheten er dokumentert. Foto: TOP-TOY

– Dersom noen kunder føler seg utrygge med sine Squishies som de har kjøpt i våre butikker, kan de få pengene tilbake ved å returnere sine Squishies. Det gjelder også selv om man ikke har tatt vare på kvitteringen, opplyser kommunikasjonssjef i Top-Toys Liselotte Gjerdrum Carlsen til NRK.

