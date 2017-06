Brio tilbakekaller farlig leke: Kan føre til kvelning hos små barn

Den svenske leketøysprodusenten Brio tilbakekaller leketøyet «Hammarskallran» som følge av at den kan være farlig for små barn.

Ifølge Expressen har de solgt totalt 35.000 eksemplarer av lekehammeren for små barn, men det er ikke kjent hvor mange som er gått ut på markedet i Norge, sier Brio til NRK.

– Vi forbereder akkurat nå prosessen for tilbakekalling i Norge, Danmark og Finland, sier selskapets markedssjef i Sverige, Hendrik Zimmer.

Tilbakekallingen kommer etter et pålegg fra det svenske Konsumentverket, som konkluderer med at leken med artikkelnummer 30423 kan forårsake kvelning.

Kvelningsfare

Årsaken er at trematerialet i de grønne og gule ringene har hatt et for høyt fuktinnhold, skriver Konsumentverket på sine hjemmesider.

Under oppakning i tørrere omgivelser kan det oppstå sprekker som gjør at leken går i stykker og avgir kvelningsfarlige smådeler.

Brio var innledningsvis uenige i at lekene utgjorde noen fare og ønsket ikke å sette i gang et tilbakekall, før Konsumentverket nå gikk ut med et pålegg og trusler om en bot på 1,5 millioner svenske kroner, ifølge Expressen.

– I januar kontaktet Brio Konsumentverket angående leken. Av totalt 39 leker som er levert til reklamasjon, finnes det sju tilfeller hvor det er konstatert smådeler. Det er ytterligere 32 tilfeller av sprekkdannelse, opplyser Konsumentverket.

Det er ikke meldt om at barn er blitt skadd som følge av leken.

– Sikkerheten står øverst, og derfor har vi bestemt oss for å tilbakekalle den. Vi anmoder folk som har produktet om å levere den tilbake til forhandler, og du vil selvfølgelig bli kompensert. Vi beklager at produktet ikke har hatt den standarden det skal ha, sier pressetalsmann Zimmer til NRK.