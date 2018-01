Ap-kvinner mener Giske må gå

Mandag ble Trond Giske fritatt fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet på «ubestemt tid». Nå trer flere av lederne i partiets kvinnenettverk fram og mener Giske bør tre av permanent.

– Det vil være vanskelig for Trond Giske å fortsette som nestleder av Arbeiderpartiet nå. Både ut ifra det som Jonas har sagt, og ikke minst det som Trond Giske selv har sagt før jul i forhold til de varslene som har kommet, sier Siv-Len Strandskog, leder av Aps kvinnenettverk i Rogaland, til NRK.

Også Vanja Grut, som leder i Aps kvinnenettverk i Aust Agder, og Eva Hove i Møre og Romsdal, mener Giske bør trekke seg helt.

Ap-veteran Clara Øberg i Sogn og Fjordane tar imidlertid Giske i forsvar og mener Trond Giske er utsatt for en svertekampanje.

– Varslerne må være i fokus

Strandskog mener varslernes helse må prioriteres.

– Det er viktig at Giske blir ivaretatt, men det er jammen også viktig at varslerne sin helse blir fokusert på her nå. Det å være varsler er en enorm påkjenning. Derfor må vi få en rask avgjørelse og konklusjon i saken, sier hun.

Strandskog forsvarer at nestleder Hadia Tajik leste høyt opp fra varsler mot Giske på sentralstyremøtet tirsdag. Ifølge VG skal flere ha reagert på dette.

– Stor tillit til Tadjik

NRK får opplyst at flere av varslerne på forhånd skal ha bedt om at Tajik skulle lese opp varslene deres i møtet.

– Jeg har bare fått dette referert, men jeg har stor tillit til at Hadia gjør det fordi hun føler at hun må gjøre det, sier Strandskog.

– Hva må partiet gjøre for å skape tillit igjen?

– Jeg er ikke så opptatt av hva partiet skal gjøre generelt for å skape tillit for å få velgerne på plass igjen, jeg er mest opptatt av at varslerne blir ivaretatt, sier hun.

NRK har så langt i dag ikke har lyktes med å komme i kontakt med Trond Giske.