Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Etterforskningen skal avdekke om uttalelsene er straffbare. Blant straffebudene er oppfordring til straffbar handling og hensynsløs adferd.

– Både avdekking og straffeforfølgning kan være virkningsfullt, men også andre tiltak som at politiets nettpatrulje patruljerer i kommentarfeltene på nett kan ha god forebyggende effekt, sier politimester Beate Gangås i meldingen.

Gangås påpeker at trusler og hatefulle ytringer mot politikere og folkevalgte er en alvorlig trussel mot demokratiet.

Beate Gangås er politimester i Oslo. Foto: Roy Pettersen / NRK

Skal finne ut om ytringene er straffbare

Det var en rekke nedsettende kommentarer rettet mot MDG-politiker Lan Marie Berg i en Facebook-gruppe som satte sinnene i kok i helgen.

Tirsdag sa en av fire administratorer i Facebook-gruppa unnskyld til Lan Marie Berg.

Administratorene har satt gruppa på pause for å rydde opp i kommentarfeltene.

– Jeg ønsker å si unnskyld, Lan Marie. Hun fortjener ikke så mye hets bare fordi enkelte ikke liker politikken hennes. Det er ikke sånn vi ønsker å ha det, sa administrator Isabel Olsen Helgesen til NRK.

Mandag fortalte Berg om hets hun har blitt utsatt for siden hun gikk inn i politikken. Du trenger javascript for å se video. Mandag fortalte Berg om hets hun har blitt utsatt for siden hun gikk inn i politikken.

Kvinner under 30 hardest rammet av hets

Oljeminister Tina Bru (H), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo og statsminister Erna Solberg (H) er blant dem som har gått hardt ut mot hetsen Berg har fått mot seg.

Etter å ha kontaktet Lan Marie Berg på søndag kveld, besluttet Oslo politidistrikt på mandag å undersøke om noen av kommentarene kunne være straffbare.

Flere kaller hetsen som Berg og andre utsettes for, for et demokratisk problem.

En rapport som ikke enda er lansert fra Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at kvinner under 30 er hardest rammet av hat og trakassering på nett.

Kvinner opplever også mye mer hets på grunnlag av kjønn enn menn, ifølge undersøkelsen NRK har fått tilgang til.

Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse blant 2031 Facebook-brukere, gjennomført våren 2020 av analyseselskapet YouGov.