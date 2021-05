Rapporten, som NRK har fått tilgang til, er ikke helt ferdigstilt ennå og skal offentliggjøres neste måned. Men hovedfunnene er klare:

– Undersøkelsen viser at veldig mange trekker seg fra den offentlige debatten på grunn av trakassering og hets. Mye er knyttet til kjønn, men også det å ha politiske meninger, sier likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm om rapporten.

«Altfor mange avstår fra å ytre seg på grunn av hat, trakassering og den negative tonen i debattene,» heter det i rapporten.

Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse blant 2031 Facebook-brukere, gjennomført våren 2020 av analyseselskapet YouGov.

TRENGER MER KUNNSKAP: Hanne Bjurstrøm sier at hun ikke vet hvorfor menn uttrykker mer hets mot kvinner. – Jeg tror vi trenger mye mer kunnskap om dette, sier hun. Foto: NRK

Store kjønnsforskjeller

Ifølge rapporten skal det være kvinner under 30 år som er hardest rammet av netthets, og menn skal stå bak to av tre hatefulle kommentarer. Kvinner opplever også mye mer hets på grunnlag av kjønn enn menn.

– Jeg tror det kan skyldes det som ellers skjer i samfunnet, at det er mer vold mot kvinner enn mot menn generelt. Kvinner oppfattes kanskje som svakere og lettere å angripe, kommenterer Bjurstrøm.

– Det er et eller annet ved unge kvinner med meninger som provoserer menn, særlig kvinner med minoritetsbakgrunn, sier hun.

55 prosent av kvinner mottok sin seneste hatefulle kommentar fra en mann, mot 34 prosent fra en kvinne. Hele 75 prosent av de hatefulle kommentarene som menn har mottatt kommer fra andre menn, mens 15 prosent kommer fra kvinner (10 prosent er ukjent).

Mange mottar også hets på bakgrunn av etnisitet, nasjonalitet eller hudfarge, går det frem i rapporten.

Hovedfunnene fra LDO om ytringsfrihet og hatefulle ytringer på nett: Ekspandér faktaboks Altfor mange avstår fra å ytre seg på grunn av hat, trakassering og den negative tonen i debattene. Det går hardest utover kvinner og da særlig de unge kvinnene under 30 år. 7 av 10 mener det er et problem for ytringsfriheten av folk avstår fra debatt på grunn av tonen i kommentarfeltet. Kvinner opplever dette som et større problem enn menn. Nær 2 av 3 oppgir at tonen i debatten gjør at de ofte eller av og til vegrer seg for å skrive en kommentar. Kvinner vegrer seg i større grad enn menn, og yngre mer enn eldre. Latterliggjøring og hatefull språkbruk er vanlig. 7 av 10 har opplevd at andre skriver noe nedsettende eller krenkende i en debattråd på Facebook, særlig de under 30 år. De fleste hatefulle kommentarene folk har mottatt handler om politisk holdning, men kvinner opplever markant mer hets på grunnlag av kjønn enn menn. Mange mottar også hets på bakgrunn av etnisitet, nasjonalitet eller hudfarge. De under 30 år er mest utsatt. Menn står bak 2 av 3 hatefulle kommentarer. 75 prosent av de hatefulle kommentarene som menn har mottatt kommer fra andre menn, 15 prosent kommer fra kvinner. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse blant 2031 Facebook-brukere, gjennomført av analyseselskapet YouGov i løpet av våren 2020.

Kommer etter kraftig hets mot Lan Marie Berg

POLITIKERHVERDAG: – Dessverre er det blitt en del av hverdagen min som politiker. Og sånn skal det ikke være, sier Lan Marie Berg om hetsen hun har mottatt på nett. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

Rapporten kommer frem etter at det mandag ble klart at politiet skal undersøke om truslene og netthetsen rettet mot MDG-politiker og miljøbyråd i Oslo kommune, Lan Marie Berg, er straffbare.

Hun har blant annet blitt omtalt som «en møkkakjerring som bør kjeppjages ut av landet.»

Olje- og energiminister Tina Bru kom med en kraftsalve mot netthetsen Berg har mottatt.

– Jeg tror veldig på det vi så i går, en politiker, Tina Bru, som går ut og støtter en kollega. Vi trenger mye mer av det, understreker Bjurstrøm.

Også statsminister Erna Solberg uttaler i dag at det MDG-toppen utsettes for er uakseptabelt og udemokratisk.

6. mai kom også Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet med en liknende rapport om hatefulle ytringer i norske mediers kommentarfelt på Facebook. Et av hovedfunnene der var at medienes overskrifter og ingresser har mye å si for temperaturen i kommentarfeltene.

– Unnskyld, Lan Marie

Mye av hetsen rettet mot Berg kom på Facebook-gruppen «Vi som er totalt imot MDG», som i dag har litt over 63.000 medlemmer.

Administratorene har nå satt gruppen på pause for å rydde opp.

Isabel Olsen Helgesen er en av fire administratorer for Facebook-gruppen «Vi som er totalt imot MDG» Foto: NRK

– Vi har satt gruppen på pause for å kunne rydde opp i de innleggene vi har, for å unngå at det kommer enda mer rot. Vi ønsker nå en gruppe med strengere regler, hvor vi slår hardt ned på hets, sier en av gruppens administratorer, Isabel Olsen Helgesen.

Hun er lei seg for all hetsen rettet mot Lan Marie Berg.

– Jeg ønsker å si unnskyld, Lan Marie. Hun fortjener ikke så mye hets bare fordi enkelte ikke liker politikken hennes. Det er ikke sånn vi ønsker å ha det, sier Olsen Helgesen.

PÅ PAUSE: Forsiden for Facebook-gruppen «Vi som er totalt imot MDG» Foto: Skjermdump

– Stort demokratisk problem

Hanne Bjurstrøm er bekymret for samfunnsdebatten i Norge.

– Dette er et stort demokratisk problem. Det gjør at den politiske debatten i Norge blir helt skjev, fordi mange viktige stemmer trekker seg. Og det er ikke bare den personen som utsettes for det som trekker seg, det er også de som ser hva som skjer når man uttrykker sine meninger på nett, advarer hun.

Nær to av tre oppgir at tonen i debatten gjør at de ofte eller av og til vegrer seg for å skrive en kommentar. Kvinner vegrer seg i større grad enn menn, og yngre mer enn eldre.

– Hvis vi skal tro undersøkelsen, så går vi mot en debatt der det er eldre menn som sier dårlige ting til hverandre. Og det går jo ikke, smiler Bjurstrøm.

Hvem skal avgjøre hvilke ytringer som er legitime?

– Det er veldig viktig med ytringsfriheten, og derfor er det viktig at de straffbare ytringene går i et eget spor. Når det gjelder ytringer som er lovlige så må vi jobbe systematisk, forebyggende og oppdragende. Men vi kan ikke komme dit hvor vi nekter folk å ytre seg svarer Bjurstrøm.

– Hvor er den strategiske planen?

– Eksemplenes tid er forbi. Det er viktig med kunnskap, men vi har kunnskap om det som skjer nå. Et av tiltakene kan være å finne ut av hvordan vi politikere kan ta kontroll over algoritmene, sier Jette Christensen. Foto: NRK

Også Arbeiderpartipolitiker Jette Christensen og Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sa på «Dagsnytt atten» i kveld at de anser det som et demokratisk problem at flere skyr unna å delta i samfunnsdebatten og særlig i politikken.

– Hvor er den strategiske planen for at norsk offentlig ordskifte skal forvaltes på en ordentlig måte som ivaretar vårt felles demokrati? Hvis den planen finnes, så virker den ikke, etterlyste Christensen.

– Jeg tror at hat, trusler og trolling på nett ikke er noe Regjeringen kan bekjempe alene. Ja, vi har tiltak, og mer vil det komme. Men dette er noe vi som samfunn må jobbe for å bekjempe, svarte Astrup.