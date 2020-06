Politiet får fortsette ransakingen av Tom Hagens bolig

Hagens forsvarer, Svein Holden, anket tingrettens beslutning som ga politiet lov til å fortsette med kriminaltekniske undersøkelser av Hagens bolig i Sloraveien.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Det siste bekreftede livstegnet fra henne er på morgenen den 31. oktober 2018, og politiet mener at huset i Sloraveien er åstedet i saken.

Onsdag kom Eidsivating lagmannsrett fram til at anken forkastes. Dermed kan politiet fortsette å ransake boligen som de mener fortsatt kan inneholde viktige bevis.

– Vi ga retten et tilsvar på anken innen fristen fredag kl. 10, og vi konstaterer at en enstemmig lagmannsrett er enig med påtalemyndigheten i at vilkårene for ransaking er oppfylt, sier politiadvokat Haris Hrenovica i en pressemelding

Fire uker med nye undersøkelser

I kjennelsen står det «at det foreligger en svært alvorlig forbrytelse, enten et drap eller en bortføring». Eidsivating lagmannsrett mener dette tilsier at de berørte partene må tåle betydelige inngrep før disse fremstår som uforholdsmessige.

KRIMINALTEKNIKERE: Etter at Tom Hagen ble pågrepet begynte kriminalteknikere å gjøre nye undersøkelser i boligen. I kjennelsen kommer det fram at politiet har angitt en tidsramme på fire uker for videre undersøkelser. Foto: CICILIE S. ANDERSEN

I kjennelsen står det også at politiet mener de har funnet nye bevis inne i huset.

– Det er i perioden som ransakingen har pågått tilkommet bevis som politiet mener har bevisverdi, og som begrunner de undersøkelser som pågår. Hensiktsmessigheten og nødvendigheten av ransakingen og de åstedsundersøkelser som pågår er godt fundert i etterforskningsmessige hensyn, står det i kjennelsen.

I kjennelsen kommer det fram at politiet har angitt en tidsramme på fire uker for videre undersøkelser.

– Politiet søker etter bevis både for og mot enkeltpersoners skyld, og kriminaltekniske spor utgjør således en sentral del av etterforskningen, står det i kjennelsen.

Den 14. mai ga tingretten politiet lov til å fortsette med ransakelser av Hagens hus gjennom en såkalt tredjemannsransaking, selv om lagmannsretten mener at det ikke er skjellig grunn til å mistenke 70-åringen for drapet på Anne-Elisabeth Hagen.

Uenig med politiet

Hagens forsvarer Svein Holden har tidligere uttalt at de ikke er uenig med politiet i at det har skjedd en straffbar handling i Sloraveien 4, men at de er uenig i grunnlaget for politiets adgang til å kunne ransake.

ANKET: Forsvarer Svein Holden anket tingrettens beslutning som ga politiet lov til å fortsette med kriminaltekniske undersøkelser av Hagens bolig i Sloraveien. Anken ble forkastet. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

– Umiddelbart synes jeg det er pussig at politiet skal ha adgang til å ransake i ukevis mot en siktet persons hjem uten å ha skjellig grunn til mistanke, sa Holden til NRK den 14. mai.

Måtte avbryte møte

Ved 09.45-tiden onsdag morgen var Tom Hagen på plass hos Kripos på Brynseng i Oslo. Dette er det første møtet mellom Hagen og politiet siden han ble sluppet ut av varetekt etter pågripelsen 28. april.

HOS KRIPOS: Hagen skulle i dag være med på en gjennomlesning av et tidligere avhør. Møtet med politiet ble avbrutt etter litt over en time torsdag formiddag. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hensikten med dagens møte var en gjennomlesning av et tidligere avhør, bekrefter politiet overfor NRK.

Like over klokken 11 informerte advokat Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort at møtet ble avbrutt på grunn av Hagens helsetilstand.

– Det var ansatte i Kripos som reagerte på tilstanden hans. Vi konkluderte med at det ikke var forsvarlig å gjennomføre noe avhør i dag, sier Toft Gimse.

I etterkant av møte går politiet ut mot forsvarenes forklaring. Politiet hevder de ikke var med i vurderingen av helsetilstanden til Hagen, slik forsvarerne hevdet tidligere i dag.

Hrenovica sier at de har vært i kontakt med Hagens forsvarer Svein Holden for å avtale tidspunkt for et nytt møte.

– Det er selvsagt uheldig at møtet ikke kunne gjennomføres som planlagt, sier Hrenovica.