Politiet går ut mot Hagens forsvarere: Han var «litt pjusk»

– Det er selvsagt uheldig at møtet ikke kunne gjennomføres som planlagt, skriver påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt, i en e-post til NRK.

Tom Hagen kom som avtalt til Kripos i formiddag for gjennomlesning av et tidligere avhør, men avhøret ble ikke påbegynt fordi forsvareren mente Hagen var i for dårlig form til dette.

POLITIADVOKAT: Påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Ansatte i Kripos som reagerte

70-åringen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet i mer enn 19 måneder.

Like over klokken 11 informerte advokat Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort at møtet ble avbrutt på grunn av Hagens helsetilstand. Ifølge medforsvareren var det ikke forsvarlig å gjennomføre dagens gjennomlesning på Kripos.

Også forsvarer Svein Holden sa til VG at de i samråd med politiet anså det som uforsvarlig å gjennomføre avhøret. Forsvarerne begrunnet dette blant annet med at Hagen er «preget» etter den lange etterforskningen og siktelsen mot ham.

FORSVARER: Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort forsvarer Tom Hagen sammen med Svein Holden. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Han er i dårlig form etter 19 måneder med usikkerhet, isolasjon i fengsel på manglende rettslig grunnlag og hele den etterforskningsprosessen. Så da jeg kom hit i dag, reagerte jeg på tilstanden hans. Det var ansatte i Kripos som reagerte på tilstanden hans. Vi konkluderte med at det ikke var forsvarlig å gjennomføre noe avhør i dag, sa Toft Gimse tidligere i dag.

– «Litt pjusk»

– Som flere medier har skrevet, registrerte en av våre medarbeidere at Tom Hagen var «litt pjusk» da han ankom Kripos. Dette ble meddelt forsvarer, som selv sa at han ikke hadde snakket med sin klient før avhøret i dag, skriver Hrenovica i en e-post til NRK.

BRYN: Tom Hagen ankommer Kripos på Bryn i Oslo like før klokken 10 onsdag formiddag. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Politiet er uenig i forsvarernes beskrivelse av hva som skjedde og benekter at de var med i vurderingen av Tom Hagens helsetilstand.

– Politiet var likevel ikke delaktig i vurderingen av om Hagen var i for dårlig form til å kunne gjennomføre gjennomlesningen, og avhøret ble avbrutt før etterforskeren fikk mulighet til å snakke med og vurdere Tom Hagen selv. Vi rettet oss imidlertid etter forsvarerens vurdering, skriver Hrenovica i e-posten.

Tom Hagen har vært i et kort avhør etter at han ble pågrepet og senere sluppet fri, da lagmannsretten mente det ikke var skjellig grunn til å fengsle ham i fire uker.

Etter møtet kjørte politiet Tom Hagen til jobb på Lørenskog, slik han selv ønsket, opplyser Øst politidistrikt i e-posten til NRK.