Hagen i kodet melding fredag: «Jeg bekrefter at jeg vil betale»

Hagen sendte fredag 29. mai en kodet bitcoin-melding til motparten som betyr: «Jeg bekrefter at jeg vil betale». Det skriver VG.

– Vi ønsker sterkt å komme i kontakt med motparten. Derfor har vi tatt initiativ overfor dem, som vi håper blir besvart. Politiet har ikke vært involvert i denne prosessen, sier Hagens forsvarer Svein Holden til VG.

Hagen-barnas bistandsadvokat Ståle Kihle sier til avisen at de er kjent med den nye meldingen.

Løsepengekravet i trusselbrevet skal være på 9 millioner euro i kryptovalutaen monero.

Skal ha betalt for livsbevis

I trusselbrevet som lå igjen i Hagen-boligen 31. oktober 2018 var det oppgitt en rekke beløp i Bitcoin som var koder for ulike svar. VG har tidligere omtalt disse kodene.

På sensommeren i fjor skal Hagen ha overført et beløp i Monero tilsvarende rundt 10 millioner kroner for å få livsbevis.

Noe livsbevis har aldri kommet, etter det NRK er kjent med.

Politiet mener trusselbrevet er del av en plan for å villede politiet og at det ikke eksisterer noen reell motpart.

Politiet har ikke villet kommentere VGs opplysninger om den nye meldingen fra Tom Hagen.

Tom Hagen i nytt møte med politiet i morgen

For første gang siden pågripelsen i april skal drapssiktede Tom Hagen onsdag i nytt møte med politiet. Politiet håper på nye avhør av 70-åringen.

– Politiet har avtalt å møte Tom Hagen og hans forsvarer i morgen for gjennomlesing av et tidligere avgitt avhør, bekrefter påtaleansvarlig Haris Hrenovica overfor NRK.

Dette blir det første møtet mellom Tom Hagen og politiet siden han ble sluppet ut av varetekt den 8. mai. Hagen har ikke vært inne til avhør siden pågripelsen den 28. april.

PÅTALELEDER: Haris Hrenovica i Øst politidistrikt. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Vi håper å kunne gjennomføre et nytt formelt avhør om kort tid, sier Hrenovica til NRK.

Tvil om avhør

Politiet hadde planlagt lange og omfattende avhør av drapssiktede Tom Hagen da han ble pågrepet. De ønsket å varetektsfengsle 70-åringen i fire uker med brev- og besøksforbud, men den 8. mai ble han løslatt etter at lagmannsretten mente bevisene mot ham ikke holdt til varetektsfengsling.

Forsvarer Svein Holden sa for tre uker siden at de ville ta en vurdering om hvorvidt 70-åringen skal gå i avhør når retten slår fast at det ikke er skjellig grunn til mistanke.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen (68) den 31. oktober 2018. Hagen har hele tiden nektet straffskyld i saken.

Hrenovica sier at politiet fortsatt sitter med en rekke ubesvarte spørsmål og at de fortsatt ønsker å snakke med «alle som kan tenkes å kaste lys over saken».

– Dette inkluderer nære familiemedlemmer, dem som er siktet i saken, og også andre, sier han.

BISTANDSADVOKAT: Ståle Kihle representerer de tre voksne barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Tom Hagens forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere saken.

Hagen-familiens tre voksne barn har tidligere vært inne i en rekke avhør med politiet, men etter pågripelsen har heller ikke de snakket med etterforskerne.

Barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, sier at barna vil vurdere å stille til nye avhør.

– Det kommer helt an på hva tematikken i disse avhørene skal være. De har forklart seg svært nøye og svært lenge om Tom, Anne-Elisabeth, ekteskapet og om realiteten i alle disse teoriene og motivteoriene til politiet. Langs den linja har de ingenting nytt å tilføre, sier han til NRK.

Også en mann i 30-årene ble pågrepet og drapssiktet i saken. Politiet endret siktelsen til grov frihetsberøvelse etter at mannen ble avhørt.

FORSVARER: Dag Svensson forsvarer den siktede mannen i 30-årene. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

– Han stiller til nye avhør hvis politiet ønsker det, sier forsvarer Dag Svensson.

Anket ransakelsesbeslutning

Politiet ville pågripe Hagen på nytt allerede samme dag, men pågripelsen ble stanset av statsadvokat Kirsti Guttormsen.

ÅSTEDET: Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen er drept og at åstedet er huset hennes i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Cicilie Andersen / NRK

Politiets teori er at hun ble drept inne i Sloraveien og at liket hennes ble fraktet ut. Som NRK tidligere har fortalt, skal politiets hovedteori være at Anne-Elisabeth Hagen ble drept på grunn av problemer i ekteskapet. Dette avvises av familien Hagen.

Etter at Hagen slapp ut av varetekt, fikk politiet tingrettens tillatelse til å fortsette med kriminaltekniske undersøkelser av parets bolig i på Fjellhamar.

Denne beslutningen ble senere anket av Hagens forsvarer, Svein Holden. Utfallet av anken er foreløpig ikke kjent.