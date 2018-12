Politiet bortviste 23 fra demonstrasjon i Oslo

– Enkeltindivider ønsket å skape bråk, sier innsatsleder Magnus Strande etter demonstrasjonene i Oslo fredag kveld.

Både antirasister og innvandringskritikere møtte fredag ettermiddag opp foran Stortinget for å demonstrere. Det var satt opp gjerder for å skille de to gruppene fra hverandre.

Totalt ble 23 personer bortvist og én pågrepet. Politiet sier demonstrasjonene har vært rolige, men satt inn store styrker for å unngå bråk.

– Vi har avverget en god del ordensforstyrrelser, sier innsatslederen.

Fulgte etter DNM, ble pågrepet

Blant annet skal de ha avverget en slåsskamp mellom venstreaktivister og medlemmer fra Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).

DNM-medlemmene møtte opp ved Stortinget like før klokken 18.30, men politiet slapp de ikke inn på det avsperrede området. Da de forlot, fulgte enkelte personer etter. Én av disse ble pågrepet.

– Denne personen forsøkte å angripe de som forlot markeringen, sier Strande.

Politiet fulgte DNM-medlemmene innom T-banen og Narvesen før de ble ført inn i en politibil og kjørt vekk.

– Det var åpenbart at andre grupperinger ønsket å slåss, derfor fulgte vi etter og kjørte de bort for deres egen sikkerhet, sier innsatslederen.

Politibetjenter venter på medlemmer fra Den nordiske motstandsbevegelsen som er inne på Narvesen for å kjøpe seg kaffe. Foto: Olav Døvik

Større oppmøte

Det er ikke første gang det er demonstrasjon mot FNs migrasjonsavtale utenfor Stortinget. Forrige fredag ble flere personer pågrepet. Betydelig flere møtte opp i dag.

Innvandringskritikerne er imot avtalen som skal underskrives i Marokko kommende mandag. Antirasister arrangerte motdemonstrasjoner både i dag og forrige fredag.