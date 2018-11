Flere pågrepet i forbindelse med demonstrasjoner i Oslo

Demonstrasjonen begynte utenfor Stortinget klokka 16 og NRKs reportere på stedet har vært vitne til at totalt tre personer i løpet av den tiden har blitt pågrepet av politiet.

Først ble to personer pågrepet for ordensforstyrrelser rundt klokken 16.30.

– De tilhører ingen av arrangørene på stedet. Men de sympatiserer nok mer med høyresiden enn venstresiden, opplyser innsatsleder i politiet Tore Barstad til NRK.

– Det var en konfrontasjon mellom dem to og noen av de som var deltakere i den første markeringen. Politiet grep raskt inn og fikk skilt partene.

Rett etter demonstrasjonen var NRK vitne til at en person som tilsynelatende så ut til å være på «venstresiden» ble pågrepet.

Ifølge politiet er de tre pågrepne en kvinne i slutten av 50-årene, en mann i 50-årene og en mann i begynnelsen av 30-årene.

Her passer politiet på under demonstrasjonen. Foto: Olav Døvik / NRK

Folkeaksjonen mot innvandring skulle demonstrere

Etter Antirasistisk Senters demonstrasjon er det planlagt en ny demonstrasjon, denne gang i regi av Folkeaksjonen mot innvandring, som har søkt om å demonstrere foran Stortinget klokken 18 fredag.

Flere av motdemonstrantene har varslet at de ikke vil flytte seg fra området etter at Antirasistisk Senters demonstrasjon er over, og Oslo-politiet hadde derfor på forhånd forberedt seg på å forhindre nye slåsskamper i forbindelse med kveldens demonstrasjon.

Etter at den første demonstrasjonen var ferdig har NRK vært vitne til at politiet har bortvist flere motdemonstranter fra området.

– Akkurat nå gjerder vi inn et område der Folkeaksjonen mot innvandring skal ha sin demonstrasjon. Det er for å bygge trygghet for dem. Det er de som historisk sett har blitt angrepet flere ganger tidligere rundt om kring i landet, sier Barstad.

Men rundt 50 motdemonstranter har tatt opstilling utenfor gjerdene, og minst like mange politfolk har omringet dem for å unngå konfrontasjoner.

Demonstrasjonen som skulle begynne klokken 18.00 hadde fremdeles ikke kommet i gang da klokken var 19.00. Svært få demonstranter har så langt møtt opp.

Etter Antirasistisk Senters demonstrasjon ble motdemonstranter bortvist og politiet gjerdet inn et område der Folkeaksjonen mot innvandring skulle ha sin markering (til venstre i bildet). Få demonstranter har møtt opp og demonstrasjonen har så langt ikke begynt. Motdemonstranter har stilt seg opp utenfor gjerdet til høyre i bildet. Foto: Olav Rønneberg / NRK

FNs migrasjonsavtale er tema

Temaet for Folkeaksjonens demonstrasjon er FNs migrasjonsavtale. Avtalen har som mål å styre migrasjon og styrke migranters rettigheter..

Søndag 25. november ble barnefamilier og tilfeldig forbipasserende vitne til et masseslagsmål mellom venstreekstreme og nazister etter en demonstrasjon om samme tema. Slagsmålet startet da personer, som skal være knyttet til den militante, antifascistiske gruppen Antifacistisk aksjon, angrep medlemmer av den høyreekstreme organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

FNs migrasjonsavtale blir heftig debattert. I forrige uke var det slåsskamper mellom høyre- og venstreaktivister i Oslo om avtalen. I denne videoen forklarer vi hva avtalen handler om og hva det strides om. Du trenger javascript for å se video. FNs migrasjonsavtale blir heftig debattert. I forrige uke var det slåsskamper mellom høyre- og venstreaktivister i Oslo om avtalen. I denne videoen forklarer vi hva avtalen handler om og hva det strides om.

– Redd for at vold kan skje

Leder ved Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, forteller til NRK fredag at de arrangerte demonstrasjonen fordi de ønsker å «si ifra når nazister tør å vise seg foran Stortinget».

– Det skaper utrygghet hos folk og vi vil ikke godta at nazister skal vise seg og skape utrygghet. Det har vi opplevd før og vil ikke ha noen gjentagelse av det, sier han.

– Er du redd for at det skal oppstå vold?

– Ja, selvsagt er jeg det. Selvsagt vil det kunne skje. Utgangspunktet er jeg redd for volden fra nynazistiske grupper, men også fra grupper som demonstrerer mot dem. Det er veldig problematisk og bidrar til å gi nynazister sympati, sier han.