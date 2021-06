Planlegger du ferien? Slik er været rundt om i landet vanligvis i juli

Har du lurt på hvordan været pleier å være i juli når du planlegger ferien? Meteorologisk Institutt har samlet alt du trenger å vite.

De har sett på statistikk for været i de forskjellige landsdelene de siste 15 årene.

Meteorologene har sett på nedbørmengde, solskinnstimer og makstemperatur.

Vestlandet er våtest

Statistikken viser at Nord-Norge er et overraskende godt feriemål hvis du misliker regn.

Hvor regner det mest i juli? Ekspandér faktaboks Så mye regner det vanligvis i juli: Østlandet: 95 millimeter regn - tilsvarer nesten 10 bøtter med vann

Agder: 119 millimeter regn - tilsvarer nesten 12 bøtter vann

Vestlandet: 128 millimeter regn - tilsvarer nesten 13 bøtter vann

Trøndelag: 90 millimeter regn - tilsvarer 9 bøtter vann

Nord-Norge: 72 millimeter regn - tilsvarer over 7 bøtter med vann Tallene viser gjennomsnittlig nedbør i juli de siste 15 år.

Vår nordligste landsdel får gjennomsnittlig bare 72 millimeter regn i juli, under halvparten av det Vestlandet får.

Sørlandet får mest sol

Vestlandet peker seg også ut som den landsdelen med færrest soltimer - i allefall i Bergen, som bare får 218 timer med sol. Grimstad i Agder får mest sol, med 286 timer.

Hvor er det mest sol i juli? Ekspandér faktaboks Hvor mange timer med sol er det vanligvis i juli? Grimstad: 286 timer

Oslo: 260 timer

Tromsø 239 timer

Trondheim 229 timer

Bergen 218 timer

– Selv om Sørlandet og Østlandet får store mengder sol, er det også en del bygeaktivitet. Det kommer gjerne i form av ettermiddagsbyger, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Trøndelag er kjøligst

– Som navnet tilsier, ligger Midt-Norge omtrent midt på statistikken når det kommer til soltimer og nedbør, forklarer Gislefoss.

Samtidig er Trøndelag den landsdelen som har lavest gjennomsnittlig makstemperatur, med 22,9 grader. Østlandet er varmest, med 25,2 grader.

Hvor er det varmest i juli? Ekspandér faktaboks Slik er makstemperaturen vanligvis i juli: Østlandet: 25, 2 grader

Vestlandet: 24 grader

Sørlandet: 23,4 grader

Trøndelag: 22,9 grader

Nord-Norge: 23,3 grader Tallene viser gjennomsnittlig makstemperatur de siste 15 årene. Maksimumstemperatur er den høyeste registrerte temperaturen den dagen. Her er det hentet høyeste registrerte temperatur hver dag i juli, de 15 siste årene, og gjort et gjennomsnitt.

Gislefoss minner derimot at dette kun er gjennomsnittet for hver landsdel.

– Fra år til år er det store variasjoner. For eksempel kan vi huske tilbake til sommeren 2018, hvor det nesten bare var varmt og solrikt hele sommeren gjennom. Så kom sommerene 2019 og 2020, da det var veldig mye regn og forholdsvis lave temperaturer.

Mye varmt og tørt vær i slutten av mai og starten av juni har ført til en del gressbranner, blant annet her på Sotra. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Tendenser til at det blir varmt og tørt på Sør- og Østlandet

Etter flere uker med stort sett sol over Norge, setter nå regnvær en stopper for uteaktiviteter langs vestkysten og i nord.

I Nord-Norge har det nå blitt varslet om flomfare de neste dagene på grunn av de store mengdene nedbør. I tillegg er det skogbrannfare i enkelte deler av Finnmark.

Kristian Gislefoss har også sett på tendensene for starten av juli i år. Han forklarer at det foreløpig ser ut til at et høytrykk utvikler seg over Storbritannia.

– Det kan bety at det blir mye varmt og tørt vær på Sør- og Østlandet i starten av juli. Ellers ser det ut til at det blir forholdsvis normalt vær i resten av landet, sier han.

– Men jeg har sett mye klarere signaler, understreker Gislefoss.