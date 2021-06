Stor flomfare i nord: – Det kan bli kritisk

Flomfaren i Nord-Norge er stor denne helga, spesielt i Troms og Finnmark. NVE har sendt ut oransje farevarsel for landets nordligste fylke, og beskriver situasjonen som alvorlig.

Flere steder står jorder allerede under vann. Langs E6 i Nord-Troms har vannet dratt jord- og steinmasser ut i veien.

Ved målestasjonen Svartfossberget i Reisaelva har vannstanden passert grensa for middelflom og nærmer seg nå fem meter med raske skritt. Klokka 11 ble vannstanden målt til 4.894 meter.

Nå frykter Nordreisa-ordfører Hilde Nyvoll for infrastrukturen i området.

– Når vannet begynner å krype opp på hytte- og husvegger, er ikke det noe særlig. Og hvis veier og vannledninger begynner å ryke blir det kritisk, sier Nyvoll.

Måtte ofre veien

Flom i Reisa

Lørdag formiddag måtte bonden Henry Vangen ofre veien til gården, slik at sideelva Germesjokki fikk ordentlig leide.

«Det er fjerde gang på 20 år», skriver han i ei tekstmelding til NRK, og legger til at elva fortsatt vokser.

Ifølge Meteorologisk Institutt skal regnværet fortsette utover dagen. Derfor har Nordreisa kommune bedt innbyggerne om å sikre utsatte gjenstander. Samtidig er kommunens uteseksjon i beredskap.

– Mer enn det kan vi ikke gjøre. Stiger elva, så stiger elva. Så får vi bare gjøre de tiltakene vi må, sier Nyvoll.

Under fjorårets flom steg elva i Nordreisa til 5,34 meter, godt over nivået for 10-årsflom. Da krøp vannet oppover hytte- og husvegger, forteller Nyvoll.

– Alvorlig og sjelden situasjon

Det varme været de siste dagene har satt skikkelig fart på snøsmeltingen i landets nordligste fylke. Kombinert med kraftig regnvær fører det altså til at elvene i nord stiger raskt. NVE har derfor sendt ut oransje farevarsel for flom, og gult farevarsel for jordskred.

Flom i Tamok Foto: Lars Andreassen

– Det er ganske mye vann i elvene, noe som kan gi lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Veier og broer kan bli stengt. Det kan føre til omfattende skader på infrastruktur, sier flomvakt Tuomo Saloranta, som beskriver situasjonen som alvorlig.

Den økte vannføringen har også fått konsekvenser for trafikken. På E6 mellom Larsbergtunnelen og Nordnestunnelen i Nord-Troms har vannet dratt store mengder jord- og steinmasser ut i vegbanen, opplyser Statens vegvesen.

I Porsanger er det foreløpig ikke iverksatt tiltak, men kommunedirektør Bente Larsen sier de følger med på situasjonen.

– Vi vil iverksette tiltak ved behov, og har 200 års flommen fra i fjor ferskt i minne.