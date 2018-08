Pekes på som mulig ny norgessjef i Telenor

UNDER PRESS: Berit Svendsen, sjef for Telenor Skandinavia. Her avbildet med Ove Fredheim, leder i bedriftsdivisjonen (til venstre for statsråd Ketil Solvik-Olsen) og Bjørn Ivar Moen, leder i privatmarkedsdivisjonen.

Foto: Line Tomter / NRK