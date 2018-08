– Hvis jeg var rådgiveren til næringsministeren, ville jeg ha innkalt styreleder i Telenor for å høre hva som pågår i et selskap, hvor staten til sammen eier opp mot 60 prosent, sier Julie Brodtkorb til NRK.

Brodtkorb er i dag direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, men var frem til april i fjor statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor.

I en skarp kronikk på NRK Ytring kritiserer hun det hun mener er manglende ledelse i Telenor fra konsernleder Sigve Brekke.

Bakgrunnen er NRKs avsløring av at Telenor-sjefen i vår startet en prosess for å bytte ut Berit Svendsen som sjef for Telenor Skandinavia.

Brodtkorb sier hun synes det er «merkelig» at en så faglig dyktig leder som Berit Svendsen, som en av «de viktigste delene av konsernledelsen, med noen av de beste resultatene, ikke skal være ønsket i konsernledelsen».

– Hvis man ser på analysen av Telenor, ser man at skandinaviadelen, som Berit Svendsen har ansvaret for, har særdeles gode resultater, mens India-satsinga som Sigve Brekke har hatt ansvar for, gikk med tap på 30 milliarder kroner, sier Brodtkorb.

Skal ha fått mange omplasseringstilbud

I vår og i sommer skal Brekke ha tilbudt Svendsen alternative jobber i Telenor-systemet, men Berit Svendsen har så langt takket nei.

Flere kilder bekrefter overfor NRK at Svendsen nå kjemper for å beholde posisjonen sin i Telenor.

Det er kombinasjonen av Brekkes milliardtap og hans forsøk på å bli kvitt Svendsen, som nå får Brodtkorb til å be om handling:

«En ansvarlig eier må kreve et styre som tar nødvendig grep for at ledelsen leverer gode resultater. Næringsdepartementet bør som storaksjonær sørge for å gi Telenors styreleder et klart signal om at konsernet må få på plass en ledelse som tar sitt oppdrag på alvor.» skriver hun.

Telenors kommunikasjonssjef Atle Lessum sier til NRK at de har lest kronikken, men opplyser at selskapet ikke har noen kommentar til Brodtkorbs synspunkter.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med styreleder Gunn Wærsted for en kommentar, men har foreløpig ikke lykkes med dette.

Ønsker ikke kommentere

Staten eier gjennom Næringsdepartementet ca. 54 prosent av aksjene i Telenor; i tillegg eier Folketrygdfondet ca. 4,5 prosent.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til NRK at han har lest om Telenor-sakene i pressen, men at det ikke er hans jobb å kommentere om dagens konsernsjef gjør en god jobb eller ikke.

– Min jobb som statsråd er å forvalte eierskapet på vegne av det norske folk, men det er ikke å være en løpende kommentator på det som skjer i Telenor. Det er det valgte styret i Telenor som har ansvaret for å styre selskapet.

– Hvor går terskelen for når en regjering skal engasjere seg i interne forhold i Telenor?

– Vi forvalter eierskapet og styrer basert på noen eierskapsprinsipper, som handler om alt fra å få penger igjen og at vi skal ha bærekraftige selskaper. Generelt kan man si at hvis noen av de tingene står på spill, er det naturlig at Staten som stor eier stiller noen spørsmål eller engasjerer seg, sier Isaksen.

Kommentator: – Kan tolke det omvendt

Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt Telenor i mange år. Hun sier det ikke er lett å slå helt fast at det foregår en konflikt i toppledelsen i Telenor.

– Men Brekke og Svendsen har ikke gjort saken noe lettere for seg. Ut fra svarene de gir kan man begynne å spekulere.

Grinde viser til at konsernsjefen på gjentatte spørsmål om han syntes Svendsen gjorde en god jobb, ikke klarte å gi noe klart svar om sin nærmeste medarbeider. Samtidig mener Grinde at Svendsen er mester til å ikke svare på de vanskelige spørmsålene som stilles.

– De kunne tjent på å svare på hva som faktisk har skjedd her.

Ifølge kommentatoren kan man tolke jobbtilbudet i utlandet med motsatt fortegn, og at det dermed kanskje ikke har skjedd noe veldig negativt på toppen i Telenor.

– Telenor har tradisjon for å utvikle sine ledere på den måten ved å gi dem erfaring internasjonalt, og dermed forberede dem til større oppgaver i selskapet, så man kan faktisk se det helt omvendt, at tilbudet er å bygge henne opp, sier Grinde.

Tror ikke hun har nådd glasstaket

Berit Svendsen ønsket heller ikke å kommentere saken overfor NRK tirsdag.

Under debatten «Smarte menn går opp og frem – flinke kvinner hjelper dem» på Arendalsuka tirsdag, høstet Svendsen applaus da hun sa at «toppledere må tåle å stå i stormen».

– Dere snakket mye om «glasstaket» som hindrer kvinner i å bli toppsjefer. Har du selv nådd det?

– Nei, jeg føler jo ikke det. Jeg føler at det er store muligheter, sa Svendsen med et smil.

Svendsen har ledet Telenor i Norge siden 2011, og er en av landets mest profilerte kvinnelige næringslivstopper.

I 2017 fikk hun også ansvar for Danmark og Sverige. Telenor Skandinavia har rundt 7000 ansatte og opp mot 7,5 millioner kunder i Skandinavia.

Svendsen og Brekke kjempet om samme stilling

I 2015 konkurrerte Svendsen med Brekke om konsernsjefjobben i Telenor. Brekke fikk jobben.

Det vakte sterke reaksjoner at et delvis statseid selskap som Telenor ikke hadde noen kvinner med i finalerunden i ansettelsesprosessen, til tross for at daværende næringsminister Monica Mæland ga tydelige signal om at hun ønsket flere kvinnelige toppledere.

Berit Svendsen var den antatt sterkeste kvinnelige kandidaten. Hun var inne til intervju, men fikk tidlig beskjed om at hun ikke var aktuell for stillingen.

Daværende styreleder Svein Aaser mente at ingen kvinnelige kandidater hadde den internasjonale erfaringen som skulle til.