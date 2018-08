SV tar Telenor-saken til Stortinget: – Ikke en tilstand vi kan være i

Tirsdag kunne NRK avsløre at Telenor-sjef Sigve Brekke har forsøkt å bytte ut Berit Svendsen som sjef for Telenor Skandinavia. Flere kilder bekrefter overfor NRK at Svendsen nå kjemper for å beholde posisjonen sin i Telenor.

De tillitsvalgte har gått ut og slått ring om Berit Svendsen.

– Dette fremstår som et oppgjør i full offentlighet fra konsernledelsen i Telenor som er helt uakseptabelt, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

Han er første nestleder i næringskomiteen på Stortinget.

Ber næringsministeren svare Stortinget

Fylkesnes mener styret nå må få kontroll over situasjonen, som han beskriver som en knallhard kamp om makt i ett av Norges viktigste selskap.

Staten eier gjennom Næringsdepartementet rundt 54 prosent av aksjene i Telenor. I tillegg eier Folketrygdfondet cirka 4,5 prosent.

Fylkesnes mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen må forsikre seg om at ting blir håndtert på en riktig måte.

– Er ikke maktkamp en del av jobben på dette nivået i næringslivet?

– Ulike stridigheter er en del av jobben, men her får man inntrykk av veldig kraftige fronter, som jeg er redd kan virke lammende for virksomheten. Da er det styrets jobb å gå inn i saken, svarer Fylkesnes.

Han sender nå skriftlig spørsmål til næringsministeren:

«Viser til de bekymringsfulle medieoppslagene rundt Telenor og konfliktene i konsernledelsen den siste tiden. Er statsråden trygg på at styret griper inn og får løst opp i konflikten?»

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer følgende i en epost til NRK:

– Jeg vil selvsagt svare Stortinget på vanlig måte. Som også Knag Fylkesnes viser til, er det styrets jobb å gå inn i saken hvis de mener det er behov for det. Det er ikke min jobb som næringsminister å kommentere eventuelle interne forhold i Telenor basert på påstander i media.

Savner klare svar

I går publiserte statsministerens tidligere stabssjef, Julie Brodtkorb, en kronikk med tittelen «Milliardtap og manglende ledelse: Hva skjer i Telenor?».

– Hvis jeg var rådgiveren til næringsministeren, ville jeg ha innkalt styreleder i Telenor for å høre hva som pågår i et selskap, hvor staten til sammen eier opp mot 60 prosent, utdypet Brodtkorb overfor NRK.

– Min jobb som statsråd er å forvalte eierskapet på vegne av det norske folk, men det er ikke å være en løpende kommentator på det som skjer i Telenor. Det er det valgte styret i Telenor som har ansvaret for å styre selskapet, svarte Røe Isaksen til NRK i går.

Fylkesnes sier han er bekymret på bakgrunn av medieoppslag, de tillitsvalgtes uttalelser, mangelen på klare svar fra konsernledelsen og Brodtkorps kronikk på NRK Ytring.

– Hun virker informert og har et bestemt perspektiv. Det kan jeg ikke si at jeg har, men jeg er enig i at styret må gripe inn, sier Fylkesnes.

NRK har henvendt seg til samtlige partier i næringskomiteen. Foreløpig står SV alene om å kreve svar fra statsråden.

Hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet mener det er aktuelt å involvere seg i saken på nåværende tidspunkt.

Fylkesnes sier det er vanskelig at informasjonen er så begrenset. Han mener selskapet bør fremstå mer åpent utad for å avklare situasjonen.

Han viser til at Sigve Brekke på spørsmål fra Dagens Næringsliv ikke ville svare på om han har tillit til Svendsen eller om han synes hun gjør en god jobb.

– Når man ikke klarer å svare på enkle spørsmål som tillit til en person i konsernledelsen, fremstår dette som en unntakstilstand, som vi ikke kan se pågå i et statlig eid selskap, sier Fylkesnes.

Styreleder Gunn Wærsted skal være innforstått med at Brekke har forsøkt å flytte på Berit Svendsen. Hun ønsker ikke å kommentere saken utover sms-en hun skrev til NRK tidligere i uken:

«Jeg vil ikke kommentere på dialogen styret i Telenor har med konsernsjefen vedrørende konsernledelsen ut over å si at styret er opptatt av at konsernledelsen i selskapet løpende bredder ut og videreutvikler sin kompetanse».

– Kan også bygge henne opp

Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt Telenor i mange år. Hun mener svarene fra Brekke og Svendsen har gitt grobunn for spekulasjoner.

– De kunne tjent på å svare på hva som faktisk har skjedd her, sa Grinde til NRK i går

Ifølge kommentatoren kan man også tolke jobbtilbudet i utlandet som et steg på vei opp.

– Telenor har tradisjon for å utvikle sine ledere på den måten ved å gi dem erfaring internasjonalt, og dermed forberede dem til større oppgaver i selskapet, så man kan faktisk se det helt omvendt, at tilbudet er å bygge henne opp, sa Grinde.

Svendsen: – Har store planer

I vår og i sommer skal han ha tilbudt Svendsen alternative jobber i Telenor-systemet. Men Berit Svendsen har så langt takket nei.

I forbindelse med Telenor-sakene denne uken har Svendsen svart i en sms til NRK at hun ikke har planer om å bevege på seg:

«Jeg fikk jobben som leder for Telenor Skandinavia 1. mars 2017, har store planer og er allerede i gang med å realisere synergier mellom Norge, Sverige og Danmark, og jeg kommer til å ha fullt fokus på det de neste årene».

Svendsen vil ikke svare på andre spørsmål fra NRK eller stille til intervju om saken.

På spørsmål om det foregår diskusjoner rundt Svendsens fremtid i Telenor svarer Sigve Brekke på mail via sin kommunikasjonssjef:

«Telenor er et globalt selskap med mange roller som til enhver tid skal fylles, og alle ansatte i Telenor har jevnlige samtaler med sine ledere om roller og karrierevei. Det har jeg selvsagt med min konsernledelse også. Da har vi en dialog om mulighetene, med fokus på hva som er det beste for den enkeltes videre utvikling – og for Telenor. Den dialogen er et forhold mellom den enkelte ansatte og leder, og det kommenterer vi ikke på».

Det har foreløpig ikke lykkes NRK å få en kommentar fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.