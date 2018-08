Telenor-ansatte slår ring om Berit Svendsen

Mandag morgen kunne NRK rapportere at Berit Svendsen i Telenor nå kjemper for å beholde sin posisjon som sjef for Skandinavia.

– Jeg opplever at våre medlemmer har stor tillit til Berit Svendsen som leder for Telenor Norge og Telenor i Skandinavia, sier Esben Smistad, som er konserntillitsvalgt for El- og IT- forbundet. Foto: Terje Bergersen

I vår skal Svendsen ha blitt tilbudt en ny posisjon som leder for selskapets virksomhet i Thailand, en rolle hun takket nei til.

El- og IT-forbundet, som er den største fagforeningen i Telenor, og organiserer 1000 ansatte, har fått mange tilbakemeldinger i løpet av mandagen.

– Forstår ikke hva konsernsjefen tenker på

– Vi ønsker å være veldig tydelige på vår støtte til Svendsen, og har fått tilbakemeldinger på at man ikke forstår hva konsernsjefen tenker på når han tenker på å fjerne Berit Svendsen, sier Esben Smistad, som er konserntillitsvalgt for EL- og IT-forbundet i Telenor.

Han understreker at han ikke har vært del av noen slike samtaler, og sier at hvis det stemmer at Sigve Brekke nå prøver å fjerne Svendsen som Skandinavia-sjef er det en «veldig dårlig ide».

– Vi ønsker at Berit Svendsen skal fortsette som administrerende direktør for Telenor Norge AS og Telenor Skandinavia, og mener hun har løst utfordringene med tøffe kostnadskrav som har ivaretatt de ansatte i Telenor Norge på en god måte, sier Smistad.

– Viktig med sterke stemmer i konsernledelsen

Han sier at medlemmene har stor tillit til Svendsen som en leder som er godt likt, hun har levert gode resultater, og hun har en evne til å formidle som de ansatte setter pris på, sier Smistad. I tillegg til at hun også har en teknologibakgrunn, sier han.

Også Jan Otto Eriksen, som er konserntillitsvalgt for Tekna i Telenor, sier at Telenor har hatt gode resultater i Norge under Berit Svendsen.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor ble toppsjef i 2015 blant annet i konkurranse med Berit Svendsen. Nå vil han etter det NRK kjenner til fjerne henne fra sin nåværende posisjon som konserndirektør og sjef for Skandinavia. Foto: Helene Solheim / NRK

Eriksen forteller at NRKs opplysninger om at Sigve Brekke ønsker å flytte Berit Svendsen er ukjent for ham.

– Berit Svendsen har teknologibakgrunn. Det er viktig at det finnes sterke stemmer i konsernledelsen i Telenor med god teknologisk forståelse, sier han.

– Vil ikke kommentere

Telenor-sjef Sigve Brekke sier til NRK han ikke vil kommentere dialogen han har med sine ledere.

– Men når det er sagt gjør Berit Svendsen en veldig viktig jobb for Telenor i den rollen hun har og vi ønsker å videreutvikle Berit Svendsen og den jobben som hun og andre i konsernledelsen gjør, sier Brekke.

– Mener du at NRK har kommet med ting som er feil?

– Nei, jeg kommenter ikke på de tingene som NRK har basert sine opplysninger på. Dette er en dialog som er mellom meg og mine ledere. Den ønsker jeg ikke å gå videre inn på, sier han.