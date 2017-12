Pedofile har egen vennegruppe med barn

I ett av mange helt vanlige chatteforum på det åpne nettet, inviteres barn i 10-11-års alderen inn for å kommunisere med unge pedofile.

Her utveksler barn og voksne blant annet seksualiserte tegneseriefigurer og seksualiserte tegninger av småjenter.

Det er ikke nytt at pedofile oppsøker kontakt med barn på nettet.

Men i denne nettgruppen sier flere av barna at de vet at de er med i en gruppe der de voksne er seksuelt tiltrukket av mindreårige. Det forteller en pedofil nordmann til journalistene i dokumentarserien NRK Innafor.

– Jeg vil ikke skape noe panikk med dette. Jeg vet ikke hvor vanlig dette er, sier mannen som er selv aktiv i den lukkede gruppa. Han mener det ikke skjer noe straffbart i det aktuelle nettforumet.

«Lewis» viser frem nettgruppa og forteller at han selv har takket nei til nakenbilder fra en ti år gammel amerikansk jente som han omtaler som en tidligere kjæreste på nettet.

Emma Clare havner i en intens diskusjon med den pedofile mannen når han forteller at han har en eks-kjæreste som er 10 år gammel.

Pedofil: – Alle blir respektert

«Lewis» er i 20-årene. Han er ikke straffedømt og sier selv til NRK at han ikke skader noen barn. Han påpeker at de ikke deler overgrepsbilder av ekte barn, men tegninger og tegneserier.

– Det er litt humor, men det er fordi barna kjenner oss, sier han om det som utveksles i gruppa.

– Det er ingen som oppfører seg uanstendig mot noen på dette forumet. Alle blir respektert, sier mannen.

Chatteforumet Ekspandér faktaboks Chatteforumet er bare ett av veldig mange - og et som politiet kjenner til og tidligere har advart mot. Nettgruppen som de peodfile har opprettet er en lukket gruppe, der du må inviteres inn på private servere for å delta i chatten. For å få tilgang til gruppen må du kjenne noen som allerede er inne i gruppen. Siden er ikke søkbar.

Kan være straffbart

Kripos er kjent med chatteforumet og har tidligere advart mot det og flere liknende andre forum der voksne tar kontakt med barn på nettet.

– Det er ikke forbudt for voksne å snakke med barn. Ikke på internett heller. Ei heller er det forbudt å være pedofil, sier politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen.

– Man kan være så pedofil man bare vil, så lenge man ikke gjør noen handlinger som rammer en av lovbestemmelsene, sier Ludvigsen.

Straffeloven § 311 Ekspandér faktaboks § 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, b) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale, d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller e) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

Men Kripos kjenner ikke til nettgruppa med pedofile og barn som NRK har fått et innblikk i. Ifølge politiet kan det som foregår i chattegruppa være ulovlig.

– Seksuelle fremstillinger som viser et barn, uavhengig av om det er tegnet, datagenerert eller omtalt i tekst, kan være straffbart. Dette gjelder også tegneserier, sier Ludvigsen.

– Ifølge norsk lov er det straffbart å snakke seksuelt med et barn på nettet. Hvor går grensene for hva som er seksualisert prat?

– Det er noe som må bli vurdert i hver enkelt sak. Vi kan ikke slå fast at et ord er lov å si til et barn, mens et annet ord ikke er det. Det må jo til en viss grad være skjønn, slik det er i mange straffesaker, sier Ludvigsen.

Se hele dokumentaren: Hvordan det er å være samfunnets mest forhatte menneske, og aldri kunne dele sine innerste tanker med noen? I del 2 av Innafor om pedofili møter Emma unge nordmenn som er seksuelt tiltrukket av barn

Ber foreldrene ta grep

Ludvigsen forteller at politiet verken har eller kommer til å få nok ressurser til å overvåke slike chatteforum. Ikke ønsker de det heller.

– Hvis politiet er til stede på alle steder der det kan skje kriminalitet til enhver tid, så har vi kanskje et samfunn eller en politistat. Det ønsker vi ikke, sier Ludvigsen.

– Det er viktigere at de som er der, ungene primært, vet hvilke regler som gjelder, sier Ludvigsen.

Her mener politimannen at foreldre har et stort ansvar for å lære barn nettvett.

– Det er en foreldreoppgave. Man må lære ungene til å forstå hva som er greit og hva som ikke er det. Nå er det jo ikke alle som har gode foreldre. Det er mange barn som ønsker voksenkontakt og disse folkene som har en seksuell interesse for barn søker jo etter sånne barn, sier Ludvigsen.

– Hva sier det deg at flere av barna i denne nettgruppa sier de vet at de snakker med voksne som er seksuelt interessert i barn?

– Barn ønsker noen ganger å strekke grenser og utforske verden. Derfor er det viktig at foreldre er klar over at alle nettsteder som er laget for barn, vil være en naturlig plass for dem som har en seksuell interesse av barn å oppsøke.

På søndag relanserte Kripos kampanjen «Ikke alle hemmeligheter skal holdes» i sosiale medier.

– Vi vil oppfordre barn til å holde seg unna situasjoner de opplever som ubehagelige og si fra til noen hvis de føler at de utsettes for noe de ikke kan håndtere, sier Ludvigsen.