Sykehusdirektør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus (OUS) er ikke fornøyd med at pasienter har ventet i flere timer på drosjetransport.

– Jeg beklager, dette er ikke ønskelig, sier han.

I 2017 ble det registrert minst 2600 avvik etter at Christiania Taxi og Norgestaxi overtok ansvaret for pasienttransporten ved Oslo universitetssykehus (OUS). 52 taxisjåfører ble utestengt fra å kjøre pasienter. Det viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

I desember skrev NRK flere saker om at pasienter måtte vente i flere timer på taxi på vei til eller fra sykehuset.

– Alle avvik er uheldige. Det er trist for de om har måttet vente i flere timer på drosje. Det er 500.000 drosjeturer i året fra sykehuset, så det er snakk om et stort volum. Men vi ønsker ikke at slike ting skal skje, og det er viktig for oss å rydde opp i, sier han.

– Dårlig betalt og svært syke pasienter

NRK har vært i kontakt med flere sjåfører i både Norgestaxi og Christiania Taxi. Flere mener årsaken til de store forsinkelsene og flere av avvikene skyldes at pasienttransport er lite attraktive turer.

– Hadde fortjenesten gått opp, hadde ventetiden gått ned, sier en sjåfør. Han ønsker ikke å stå frem med fullt navn.

Andre sjåfører forteller at det ofte er mye ekstra jobb knyttet til pasienttransport. Det kan for eksempel være henting av svært syke pasienter i store bygg.

Vurderer egen pasienttransport

Bjørn Erikstein sier at OUS har dialog med taxiselskapene, og at han håper at det går bedre etter hvert, men han erkjenner at flere pasienter er så syke at de trenger mer hjelp enn en drosjesjåfør kan gi.

Nå vurderer de å ta kontakt med helse- og samferdselsmyndighetene for å spørre om sykehuset kan organisere transporten for pasienter, der helsepersonell kan ta seg av de sykeste.

– Vi kunne hatt egne biler med egne sjåfører som har helsefaglig kompetanse, sier Erikstein.

Han poengterer at det i dag er drosjenæringen som har monopol på transport på biler med opp til åtte seter. Dette må eventuelt da endres på.

Sykehusdirektøren sier at det per dags dato ikke er aktuelt å bryte kontrakten med drosjeselskapene.

– Så langt har vi ikke vurdert det. Vi er i en dialog med dem, og de må også vurdere om de er tjent med disse kontraktene, sier Erikstein.