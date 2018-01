Frykter hjemreisen fra sykehuset mer enn behandlingen

NRK treffer henne på Ullevål mens hun sitter og venter på at en taxi skal kjøre henne hjem.

85-åringen fra Fetsund har grønn stær og er nesten blind.

– Jeg har det egentlig bra jeg, men dette begynner å bli latterlig, sier hun.

I likhet med flere andre pasienter ved Oslo universitetssykehus, har Randi fått erfare hva det vil si å vente på transport hjem fra sykehuset.

Gutta blir bekymret for meg

Til tross for at hun har krav på betalt drosje hjem, uteblir transporten denne dagen. Det er langt ifra første gang.

– Hadde jeg bare kunnet strikke, hadde det ikke vært så ille å vente, men jeg ser jo ikke lenger.

85-åringen bodde i et hus frem til hun flyttet inn i en omsorgsbolig for sju år siden.

– Der jeg bor, begynner de nok snart å bli redde. De har sikkert ringt til gutta mine, og så sier de at mor har vært «ute på vift i dag», sier hun med et smil.

Til tross for legebesøk og venting, nekter hun å sutre.

1260 forsinkede og uteblitte drosjer

Fredag kunne NRK fortelle at Pasientreisekontoret for OUS har registrert mer enn 2600 avvik siden Christiania Taxi og Norgestaxi inngikk en avtale om pasienttransport for Oslo universitetssykehus (OUS).

Forsinkelsene og de uteblitte taxiene har ført til stor misnøye blant pasienter og ansatte ved sykehuset.

– Det som bekymrer oss, er økningen i avvik hvor pasienten ikke blir transportert til eller fra behandling. Det er disse sakene som har størst konsekvens for pasienten, sa avdelingsleder Egil Johannessen til NRK fredag.

Viseadministrerende direktør i Norgestaxi, Erlend Eidsvoll, og daglig leder i Christiania Taxi, Hasnat Ahmad, sier de tar disse avvikene på alvor, og at de jobber med få ned dette tallet.

– Vi er i aktiv dialog med pasientreisekontoret, og ser på forskjellige muligheter, sa Eidsvoll til NRK fredag.

Ingen ledige biler

Tirsdag 16. januar er føret ekstra ille. Ute snør det, og det er mange som venter på drosje på Ullevål.

Dersom en pasient må vente i mer enn 45 minutter, kan pasienten ta en drosje fra et annet selskap og få utgiftene refundert.

Les også: Kreftpasienter må vente timevis på drosje

For Randi er det vanligvis ikke et alternativ.

– Jeg ser veldig dårlig og klarer ikke å skrive, sier hun.

Etter tre timer kommer det en beskjed fra en ansatt på øyeavdelingen. Det kommer ingen pasienttransport til Randi.

Dermed ringer NRK til ordinær taxi slik at hun kan komme seg hjem før lyset slukkes på omsorgssenteret der hun bor.

– Slettet fra systemet

Ahmad i Christiania Taxi opplyser til NRK at de aldri mottok bestillingen.

– Turen det henvises til er en langtransport-tur, vi har ikke denne avtalen, skriver han i en e-post.

Eidsvoll bekrefter overfor NRK at de mottok en bestilling på turen kl. 15.25 den 16. januar. En time senere ble den slettet fra Norgestaxis systemer.

– Turen ble ikke tildelt oss igjen. Det er svært sjelden slike situasjoner oppstår, og heldigvis kun unntaksvis. Den 16. var det også veldig store trafikale problemer knyttet til snøvær på Østlandet. Uansett er dette veldig beklagelig for pasienten, som fikk altfor lang ventetid.

Ansatte fortviler

Øyeavdelingen på Ullevål sykehus mottar pasienter fra fjern og nær hver eneste dag. Hver uke bestiller de 300 pasienttransporter.

De siste månedene har 15–20 pasienter til enhver tid måttet sitte å vente i timevis på taxi etter behandling.

– Det er en fortvilende situasjon, sier avdelingsleder Marte Kræmer.

Hun sier de vil at transporten skal være en del av behandlingen, og at pasientene skal komme seg trygt til og fra.

– Vi har mange pasienter og kronikere som går her ofte. Det er klart at dette ikke er noe vi ønsker at de skal oppleve.

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, beklaget fredag overfor pasientene som må vente timevis på taxi.

Han vurderer nå å ta kontakt med helse – og samferdselsmyndighetene for å spørre om sykehuset kan organisere transporten for pasienter, der helsepersonell kan ta seg av de sykeste.

– Vi kunne hatt egne biler med egne sjåfører som har helsefaglig kompetanse, sier han.

Frykter turene

Randi ble etterlyst den dagen NRK møtte henne. Ved omsorgssenteret var de begynt å bli bekymret.

– Da vi kjørte fra Ullevål sto bilene på kryss og tvers, men heldigvis var det en dreven mann som kjørte meg hjem, så det gikk veldig fint.

Hun er vant til å vente, men aldri så lenge som denne dagen.

Gruer du deg til neste gang?

– Jeg gruer med ikke til å gå til legen, men for hjemreisen, ja.