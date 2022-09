Lørdag kveld inviterte riksmekler Mats Ruland partene i lærerkonflikten til et møte søndag 18. september klokken 12.00.

Alle partene i konflikten deltar. Det er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund.

Riksmekleren håper det kan komme noe ut av dagens samtaler. Det er ingen tvil om at det er barn og unge som lider under denne konflikten, sier han til NRK i forkant av møtet.

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Barna har vært gjennom en pandemi, der de har hatt en skolehverdag som ikke er helt vanlig. De har behov for å komme i gang igjen.

Ingen indikasjon på lønnsnemd

På Steffen Handal i Utdanningsforbundet virker det ikke som om avstanden mellom partene har blitt betydelig mindre i løpet av de siste dagene.

– Nå skal jeg inn og sette meg ved forhandlingsbordet først for å finne ut om den er mindre enn den var. Jeg håper det, men frykter det verste.

Han har vært krass i sin kritikk av motparten KS, som han mener spekulerer i tvungen lønnsnemnd. Dette har KS tidligere avvist.

Ifølge riksmekler Ruland er det heller ikke noe som tilsier at det vil skje med det første.

– Det er myndighetene som griper inn, og det ligger utenfor riksmeklerens mandat. Det har jeg ikke noe grunnlag for å spekulere i. Men av erfaring får vi signal i forkant av en lønnsnemnd. Vi har ingen indikasjon på at en lønnsnemnd er nært forestående nå.

Partene i lærerstreiken møtes hos riksmekler Mats Ruland søndag. Foto: Hanna Johre / NTB

Også Norsk Lektorlags leder Helle Christin Nyhuus mener KS nå må komme arbeidstakerorganisasjonen i møte.

– Vi går inn i disse møtene med sikte på å bidra så godt vi bare kan. Så er det en motpart, som heter KS, som også må være villig til å ta denne situasjonen på alvor, sier Nyhuus.

– For denne streiken vi har i dag er ikke en streik som bare handler om årets oppgjør, men en streik som er historisk betinget. Som er et resultat av en for dårlig utvikling over tid.

Helle Christin Nyhuus i Norsk Lektorlag sier en løsning må bety at utdanning skal lønne seg. Foto: Hanna Johre / NTB

8200 i streik fra mandag

Streiken har vart i over tre måneder, og er allerede den lengste lærere har hatt i Norge.

Dersom det ikke blir noen løsning i løpet av søndagen tar Utdanningsforbundet ut ytterligere 1800 medlemmer fra mandag av.

Da vil til sammen om lag 8200 lærere over hele landet være i streik.

– F øler at vi ikke kan miste mer

Flere har advart mot konsekvensene dette får for barn og unge.

92 bekymrede foreldre fra Lillestrøm og Bergen sendte forrige uke et brev til regjeringen der de krever svar.

Foreldrene viser til at barnekonvensjonen sier alle barn har rett til å gå på skole og rett til å bli hørt og tatt hensyn til. Konvensjonen skal gå foran norsk lov dersom de står mot hverandre.

Olve Sæther Hansen er en av foreldrene som har underskrevet brevet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

En av foreldrene som skrev under brevet er Olve Sæther Hansen, som har en datter på Gimle skole i Bergen. Han håper at organisasjonene i dag begynner å snakke sammen og nærme seg en løsning.

– Vi har mistet såpass mye av skoleåret nå at vi føler at vi ikke kan miste mer, sier Hansen.

– Alternativt håper vi at en opptrapping kan føre til en annen type løsning.

Fredag kunne NRK fortelle at ingen så langt har kartlagt hvilke konsekvenser lærerstreiken har for barn og unge.

Først senere samme dag ba Utdanningsdirektoratet statsforvalterne hente inn systematisert informasjon om konsekvensene av lærerstreiken.

Olve Sæther Hansen tror at bekymringsmeldinger som kommer inn rundt streikens påvirkning på barn og unges psykiske helse etter hvert kan føre til at det blir en tvungen lønnsnemnd.