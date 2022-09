Fire veker ute i skuleåret har Nathaniel Hervik Thorbjørnsen (12) framleis ikkje møtt klassen sin på Bekkevoll ungdomsskole i Molde.

Torsdag gjekk kommuneleiinga i Molde til det uvanlege steget å be om dispensasjon for alle lærarane, slik at dei 426 elevane kan kome tilbake til skulen i fem dagar.

– Eg skulle ha begynt i åttande, men det blei ikkje noko av på grunn av streiken. Eg synest det er veldig synd, for eg hadde gledd meg skikkeleg, seier Nathaniel Hervik Thorbjørnsen (12).

Det har blitt mange timar heime i haust for Nathaniel Hervik Thorbjørnsen. Foto: Remi Sagen / NRK

– Svært faretruande signal

Streiken har vart sidan tidleg i sommar og uro for borna har ført til at fleire har slått alarm dei siste dagane.

Kaja (11) er redd for at ho skal bli dum, barneombodet er uroleg for situasjonen og foreldre i Lillestrøm og Bergen har sendt brev til regjeringa.

Også Molde kommune varsla Statsforvaltaren tidlegare denne veka om at situasjonen for mange av dei unge er så utfordrande at streiken ikkje kan halde fram.

– Vi ser svært mange bekymringsmeldingar no. Dette er på toppen av to år med pandemi der vi har vore uroa for psykisk helse og sosial omgang. For desse elevane er det svært faretruande signal vi får, seier ordførar Torgeir Dahl (H).

Ordførar Torgeir Dahl (H) i Molde seier kommuneleiinga og helsevesenet får svært faretruande signal frå dei unge. Foto: Remi Sagen / NRK

Seier nei og viser til Hovudavtalen

Men Utdanningsforbundet i Molde seier nei til den uvanlege dispensasjonssøknaden.

Fredag ettermiddag konkluderte fagforeininga med at dei ikkje vil gje dispensasjon til alle lærarane på ein enkelt ungdomsskule. Dei viser til Hovudavtalen som seier at slike søknader må vere personlege og ikkje kan gjelde alle elevane.

– Vi meiner det er å ta hardt i å seie at 400 elevar har sånne plager som gjer at vi skal innvilge dispensasjon på alle lærarane ved skulen, seier streikeleiar Cecilie Sandvik i Utdanningsforbundet i Molde.

Ho seier ho ikkje tidlegare har opplevd at kommunar har søkt om dispensasjon for heile skular før og at dei ikkje ville risikere at eit ja til Molde skulle føre til at fleire ber om det same.

Frå måndag er over 8000 lærarar over heile landet i streik:

Disse skolene rammes: Nytt streikeuttak fra 19. september Ekspandér faktaboks AGDER FYLKESKOMMUNE Arendal videregående skole Sam Eyde videregående skole

ARENDAL KOMMUNE Arendal voksenopplæring Asdal skole Birkelund skole Eydehavn skole Flosta skole Flosta skole SFO Hisøy skole 1-10 skoler Moltemyr skole Myra skole Nedenes skole Nesheim skole Roligheden skole barne-/ungdomstrinnet Rykene oppvekstsenter avd skole Sandnes skole Stinta skole barne- og ungdomstrinnet Strømmen oppvekstsenter avd skole Stuenes skole barne- og ungdomstrinn

BERGEN KOMMUNE Christi krybbe skoler Eidsvåg skole Flaktveit skole Haukedalen skole Haukås skole Hellen skole Holen skole Hordvik skole Kalvatræet skole Kirkevoll skole Kjøkkelvik skole Krohnengen skole Kyrkjekrinsen skole Li skole Mjølkeråen skole Møhlenpris oppveksttun avd skole Nattland oppveksttun - skole Nordnes skole Ny krohnborg skole Olsvik skole Rolland skole Rå skole Rådalslien skole Salhus skule Sandgotna skole Skranevatnet skole Tertnes skole Ulsetskogen skole Åstveit skole

BODØ KOMMUNE Alstad barneskole Aspåsen skole Bankgata ungdomsskole Bodøsjøen skole Grønnåsen skole Hunstad barneskole Løpsmark skole Mørkvedbukta skole Mørkvedmarka skole Rønvik skole Saltstraumen skole Saltvern skole Skaug oppvekstsenter Tverlandet skole Østbyen skole

BÆRUM KOMMUNE Anna Krefting skole Bekkestua barneskole Bjørnegård skole Blommenholm skole Bryn og Hammerbakken skole Bryn skole Bryn og Hammerbakken skole Hammerbakken skole Eikeli skole Eiksmarka skole Emma Hjorth skole Evje skole Grav skole Gullhaug skole Haslum skole Hauger skole Hosle skole Hosletoppen skole Hundsund ungdomsskole Høvik skole Høvik verk skole Jar skole Jong skole Levre skole Lommedalen skole Lysaker skole Løkeberg skole Oksenøya skole Ringstabekk skole Rykkinn skole Skui skole Snarøya skole Stabekk skole Storøya skole Tanum skole Vøyenenga skole

HAUGESUND KOMMUNE Austrheim skole Gard skole Brakahaug skole Hauge skole Lillesund skole Rossabø skole Saltveit skole Skåredalen skole Solvang skole

LILLESTRØM KOMMUNE Asak skole Bingsfoss ungdomsskole Blaker skole Brånås skole Bråtejordet skole Dalen skole Frogner skole Garderåsen skole Gjellerås skole Hovinhøgda skole Kjeller skole Riddersand skole Sagdalen skole Sten-tærud skole Sørum skole Vardeåsen skole Vigernes skole Åsenhangen skole

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Hustadvika vidaregåande skole

PORSGRUNN KOMMUNE Borge skole Brattås skole Brevik oppvekstsenter avd skole Grønli skole Heistadskolene avd barn Klevstrand skole Myrene skole Stridsklev skole Tveten skole Vestsiden skole

STEINKJER KOMMUNE Mære skole Steinkjer skole

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE Ishavsbyen videregående skole

TROMSØ KOMMUNE Tromstun skole

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Byåsen videregående skole Charlottenlund videregående skole Heimdal videregående skole Skjetlein videregående skole Strinda videregående skole Thora storm videregående skole Tiller videregående skole Trondheim katedralskole

VESTLAND FYLKESKOMMUNE Askøy videregående skole Knarvik vidaregåande skule Sotra vidaregåande skule

VIKEN FYLKESKOMMUNE Eikeli videregående skole Rosenvilde videregående skole

Laurdag opplyser riksmeklar Mats Wilhelm Ruland til NRK at han har hatt kontakt med arbeidstakarsida, men at det ikkje er noko nytt å melde.

Lærarane offentleggjorde laurdag føremiddag forslaget som dei har gitt til motparten.

– Burde starta for lengst

Heime hos familien Hervik Thorbjørnsen i Molde synest mor Gunhild Hervik at konklusjonen til Utdanningsforbundet er feil, og ungane snart burde få kome tilbake til skulen.

– Det hadde gjort ein kjempestor forskjell. Då kunne dei fått konkrete oppgåver å jobbe med og då er det enklare å kome i gang. Når dei då begynner på skulen igjen og streiken er over, hadde dei hatt ein sjanse til å starte godt. No har dei ikkje grunnlag for å gjere noko som helst, og berre ventar, seier Hervik.

Gunhild Hervik er mor til to gutar som skulle vore på ungdomsskulen. Ho seier situasjonen pregar dei. Foto: Remi Sagen / NRK

Eldsteguten Mario Hervik Thorbjørnsen (15) skulle begynt i 10. klasse i haust. Han seier det har vore tungt både å stå opp og gjere skulearbeid. No håper han streiken snart er over.

– Vi burde vore på skulen. Vi burde starta for lengst, seier han.