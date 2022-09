Rektoren ringes ned – frykter «drop outs» og akuttinnleggelser på psykiatrisk sykehus

– Telefonen ringer konstant, sier rektor Lars Berntsen ved Amalie Skram videregående skole i Bergen.

I andre enden: Fortvilte og redde foreldre. Bekymret for barna sine uten skoletilbud, rammer og venner.

Det er alvor nå.

Han frykter at streiken vil gi så store ødeleggelser i ungdommene sine liv, at det vil bli vanskelig å reparere senere.

Søndag klokka 12 er partene i lærerstreiken innkalt til møte hos Riksmegleren.

Fare for akuttinnleggelser

Rektoren mener at elever med autisme, spiseforstyrrelser, søvnvansker, depresjon og sosial angst er ekstra hardt rammet.

– Vi har elever som kan gå i psykose og bli innlagt på psykiatrisk sykehus. Det er fare for akuttinnleggelser. Vi er der, sier han.

Noen synes situasjonen er såpass håpløs at de isolerer seg.

– Det vi frykter mest er at elevene dropper ut, at de slutter på skolen.

Psykoser, akuttinnleggelser og drop outs. Det mener rektor Lars Berntsen ved Amalie Skram videregående skole er reelle konsekvenser av lærerstreiken. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Avmaktsfølelse

Rundt halvparten av lærerne ved den videregående skolen er tatt ut streik. Det rammer 1000 elever.

Hvis helsesituasjonen blir kritisk for enkeltelever på grunn av streiken, kan skolen søke om dispensasjon for lærerne deres.

Det betyr at de kan fristilles fra streiken. Det er til slutt fagforeningen til lærerne som avgjør om søknaden skal innvilges eller avslås.

Det er altså utenfor skolens hender.

– Du føler på en avmaktsfølelse, sier Berntsen.

– Kjipt når det går utover elvene

Under streiken holder skolen dørene åpne for elevene. Her får de servert suppe hver ettermiddag, mens de gjør skolearbeid.

Hogne Drange (17) er en av dem som benytter seg av tilbudet.

– Jeg er mye mindre på skolen, og sliter med at jeg ikke får sett vennene mine under streiken, sier han.

– Jeg tror at for elevene som kanskje ikke har så mange å være med, så kan det bli enda vanskeligere, sier han.

Hogne Drange (17) tror at elevene som ikke har så mange å være med, har fått det enda verre under lærerstreiken. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Carmen Larsen Fraga (16) begynte i første klasse på Amalie Skram videregående skole denne høsten.

Hun ser at elever sliter med å få venner som en konsekvens av streiken.

– Det ødelegger jo litt for hverdagen. Jeg skjønner veldig godt at lærerne vil ha bedre betaling, men det er litt kjipt når det går utover elevene, sier hun.

Eliina Kalda (16) (t.h.) og Carmen Larsen Fraga (16) (til venstre) begynte på Amalie Skram videregående skole denne høsten. De ser at streiken fører til at mange sliter med å få venner. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Bør kjenne på ansvaret

Rektor Lars Berntsen mener at alle som kan påvirke lengden på lærerstreiken, bør kjenne på ansvaret.

– Jeg er usikker på om spesielt arbeidsgiver her ser alle konsekvensene av konflikten. Her må man se at man har et stort ansvar og ta det ansvaret, sier han.

NRK har vært i kontakt med KS, som ikke har ønsket å kommentere saken.

Helse Bergen har merket en økt pågang etter at barn og unge ble utestengt fra undervisning, skriver VG.

– Den siste måneden har vi igjen hatt en økning i henvisninger på rundt ni prosent, og flere blir tatt inn til vurdering, sier direktør Liv Kleve ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) til avisen.

Det er for tidlig å si om det har direkte sammenheng med lærerstreiken.

Den siste måneden har flere barn og unge trengt hjelp, sier direktør Liv Kleve ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Forventer økt pågang

Ole Andreas Hovda er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og seksjonsleder ved BUP i Bergen sentrum. Han sier at de foreløpig ikke har sett en økning i pågang etter at lærerstreiken kom i gang, men tror det vil komme.

– Jeg frykter og forventer at det vil komme. Jeg syns at det er fortvilende for den psykiske helsen til barn og unge er noe av det viktigste vi har å ta vare på.

Han sier at man ser noe av den samme belastningen nå når skolene er i streik som under pandemien.

– Ungdommene var i ferd med å komme tilbake til hverdagen, og så må mange nå tilbake til en viss grad isolasjon. I tillegg så får de ikke noe undervisning. Konsekvensene kan bli betydelige på både kort og lengre sikt for mange, sier Hovda.

Bergen hardest rammet

Riksmekleren har invitert partene i lærerkonflikten til et møte søndag klokken 12.00.

Om det ikke blir løsing vil streiken trappes opp fra mandag, og 1800 nye lærere blir tatt i streik.

Da streiker totalt 8100 lærere over hele landet. Det rammer elever helt ned i 2. klasse på barneskolen.

Bergen kommune er hardest rammet av streiken. Her ble de første lærere tatt ut i streik 8. juni. På Gimle oppveksttun i Bergen er 10 prosent av skoleåret allerede forsvunnet for elevene.

Se hvilke skoler som streiker under:

Disse skolene rammes: Nytt streikeuttak fra 19. september Ekspandér faktaboks AGDER FYLKESKOMMUNE Arendal videregående skole Sam Eyde videregående skole

ARENDAL KOMMUNE Arendal voksenopplæring Asdal skole Birkelund skole Eydehavn skole Flosta skole Flosta skole SFO Hisøy skole 1-10 skoler Moltemyr skole Myra skole Nedenes skole Nesheim skole Roligheden skole barne-/ungdomstrinnet Rykene oppvekstsenter avd skole Sandnes skole Stinta skole barne- og ungdomstrinnet Strømmen oppvekstsenter avd skole Stuenes skole barne- og ungdomstrinn

BERGEN KOMMUNE Christi krybbe skoler Eidsvåg skole Flaktveit skole Haukedalen skole Haukås skole Hellen skole Holen skole Hordvik skole Kalvatræet skole Kirkevoll skole Kjøkkelvik skole Krohnengen skole Kyrkjekrinsen skole Li skole Mjølkeråen skole Møhlenpris oppveksttun avd skole Nattland oppveksttun - skole Nordnes skole Ny krohnborg skole Olsvik skole Rolland skole Rå skole Rådalslien skole Salhus skule Sandgotna skole Skranevatnet skole Tertnes skole Ulsetskogen skole Åstveit skole

BODØ KOMMUNE Alstad barneskole Aspåsen skole Bankgata ungdomsskole Bodøsjøen skole Grønnåsen skole Hunstad barneskole Løpsmark skole Mørkvedbukta skole Mørkvedmarka skole Rønvik skole Saltstraumen skole Saltvern skole Skaug oppvekstsenter Tverlandet skole Østbyen skole

BÆRUM KOMMUNE Anna Krefting skole Bekkestua barneskole Bjørnegård skole Blommenholm skole Bryn og Hammerbakken skole Bryn skole Bryn og Hammerbakken skole Hammerbakken skole Eikeli skole Eiksmarka skole Emma Hjorth skole Evje skole Grav skole Gullhaug skole Haslum skole Hauger skole Hosle skole Hosletoppen skole Hundsund ungdomsskole Høvik skole Høvik verk skole Jar skole Jong skole Levre skole Lommedalen skole Lysaker skole Løkeberg skole Oksenøya skole Ringstabekk skole Rykkinn skole Skui skole Snarøya skole Stabekk skole Storøya skole Tanum skole Vøyenenga skole

HAUGESUND KOMMUNE Austrheim skole Gard skole Brakahaug skole Hauge skole Lillesund skole Rossabø skole Saltveit skole Skåredalen skole Solvang skole

LILLESTRØM KOMMUNE Asak skole Bingsfoss ungdomsskole Blaker skole Brånås skole Bråtejordet skole Dalen skole Frogner skole Garderåsen skole Gjellerås skole Hovinhøgda skole Kjeller skole Riddersand skole Sagdalen skole Sten-tærud skole Sørum skole Vardeåsen skole Vigernes skole Åsenhangen skole

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Hustadvika vidaregåande skole

PORSGRUNN KOMMUNE Borge skole Brattås skole Brevik oppvekstsenter avd skole Grønli skole Heistadskolene avd barn Klevstrand skole Myrene skole Stridsklev skole Tveten skole Vestsiden skole

STEINKJER KOMMUNE Mære skole Steinkjer skole

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE Ishavsbyen videregående skole

TROMSØ KOMMUNE Tromstun skole

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Byåsen videregående skole Charlottenlund videregående skole Heimdal videregående skole Skjetlein videregående skole Strinda videregående skole Thora storm videregående skole Tiller videregående skole Trondheim katedralskole

VESTLAND FYLKESKOMMUNE Askøy videregående skole Knarvik vidaregåande skule Sotra vidaregåande skule

VIKEN FYLKESKOMMUNE Eikeli videregående skole Rosenvilde videregående skole