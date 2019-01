Overlege til NRK: Uvanlig mange øyeskader etter nyttårsaften

– I løpet av nyttårsaften fikk vi inn seks øyeskader, hvorav fire av dem var alvorlige. Alle var forårsaket av rakettoppskyting, sier overlege Symiria Cholidis ved øyeavdelingen på Ullevål til NRK.

Fire av skadene betegnes som alvorlige. Samtlige pasienter er menn og den yngste er en 16 år gammel gutt, melder Radio Norge.

Overlegen sier til NRK at de nå opererer på pasientene, og at det er usikkert om alle vil beholde synet. Cholidis sier at noen av pasientene risikerer å bli blinde og å måtte fjerne øyet som følge av skadene.

– Vi er i gang med å operere øynene nå, så får vi se hva resultatet blir. Hos to av dem er vi usikre på om vi klarer å bevare øyet, sier hun til NRK.

Flere av de skadde behandles også for brudd- og brannskader i ansiktet.

– Det har vært uvanlig mange skader som kom inn denne nyttårsaften. Vi kan ikke huske å ha hatt så mange alvorlige skader på mange år. Det var uvanlige mye denne nyttårsaften, sier hun til NRK.

Les også: Bryter loven for å skaffe svensk fyrverkeri

Flydd til Ullevål

Øyelege Christian Svendsen ved Sørlandet sykehus sier til NRK at de har registrert flere øyeskader i løpet av natten og morgentimene.

– Vi har to alvorlige skadde som ble sendt til Ullevål i natt. I dag tidlig kom det inn en person til. Det er foreløpig litt usikkert hva som har skjedd, men det kan være snakk om en rakett, sier øyelegen til NRK.

Svendsen sier at det er snakk om alvorlige øyeskader hos samtlige.

– Det er skader hvor selve øyet er åpnet og revnet, på et vis. De to første skadene var så alvorlige at vi ikke kunne håndtere dem her. Derfor ble de sendt rett til Ullevål, sier Svendsen.

Les også: Lagret et tonn fyrverkeri på soverommet

Den tredje pasienten behandles på sykehuset i Arendal.

Kommunikasjonsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus opplyser til NRK at de sitter og samler inn tall, og at de vil komme i løpet av dagen.

Jan Fredrik Frantzen, kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sier til NRK at de ikke har fått inn noen meldinger om øyeskader i løpet av natten og morgentimene.

Kommunikasjonsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus opplyser til NRK at de sitter og samler inn tall, og at de vil komme i løpet av dagen.