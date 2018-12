Lagret et tonn fyrverkeri på soverommet

– Jeg skal ikke mene så mye om hvor farlig dette er. Men om det skulle oppstått brann, så kan man jo tenke seg at det kunne være skummelt, sier politiadvokat Nils Vegard i Øst politidistrikt.

I februar ransaket politiet leiligheten til mannen i 50-årene fra Østfold. Der sto kasser på kasser med fyrverkeri stablet inne på soverommet.

Undersøkelser viste at det var 944 kilo eksplosiver.

I det samme trebygget var det flere andre leiligheter der det bodde folk.

Ifølge norsk lov kan en privatperson oppbevare fem kilo pyroteknisk vare hjemme uten tillatelse. I romjulen er det lov med 10 kilo.

Kan ha røyket i boligen

Merkingen av fyrverkeriet levner liten tvil om brann- og eksplosjonsfaren. Foto: Politiet

I høst havnet saken i retten. Der var mannen også tiltalt for å ha brukt ulike narkotiske stoffer. Han erkjente å ha lagret fyrverkeriet uaktsomt. Han erkjente også flere av de andre punktene han var tiltalt for, blant annet at han hadde røyket hasj.

Dommeren skriver at nettopp kombinasjonen av at han kan ha brukt åpen ild hjemme i forbindelse med røyking og at han hadde store mengder fyrverkeri, gjør oppbevaringen ekstra farlig.

«Oppbevaring av så vidt betydelige mengder fyrverkeri i en privatbolig er ikke noe som retten anser som aktsomt når man tenker på hva slags aktiviteter som normalt utføres i en bolig», heter det i dommen.

Mannen har ifølge forsvarer Espen Wangberg erkjent både å ha røyket hasj og å ha lagret fyrverkeriet uforsvarlig, men ikke selve kombinasjonen.

Dømt til fengsel

Mannen forklarte i retten at han fikk fyrverkeriet fra en kamerat omkring en måned før politiet kom på døra. Han ante at det var stjålet. I retten vitnet en mann som ble frastjålet to tonn fyrverkeri fra et lager en måned tidligere.

I tillegg til at han hadde lagret fyrverkeriet på en uforsvarlig måte, ble han også dømt for heleri, oppbevaring av narkotika og for å ha kjørt bil ulovlig og i påvirket tilstand flere ganger.

Til sammen dømte tingretten mannen til fengsel i ett år og fem måneder. I tillegg fikk han 25.000 kroner i bot, og han mister retten til å kjøre bil i fem år fremover.

Mannen har anket dommen.