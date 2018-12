Bryter loven for å skaffe svensk fyrverkeri

– Mellom jul og nyttår selger vi veldig mye. Det er nå det gjelder, sier Siwert Hjalmarsson, som driver TV-boden på Svinesund.

Siwert Hjalmarsson forteller at mange nordmenn kjøper fyrverkeri på Svinesund i romjulen. Foto: Petter Larsson / NRK

Salget til nordmenn går unna, til tross for at det er ulovlig for privatpersoner å ta med seg fyrverkeri inn i landet.

Selgerne på grensa anslår at 95 prosent av kundene deres kommer fra Norge.

– Tar sjansen

I fjor beslagla Tolletaten over 300 nyttårseffekter i romjulen. Flere har prøvd seg også i år.

Det får konsekvenser for dem som blir stanset.

– Fyrverkeriet blir beslaglagt og man taper pengene som er brukt. Det blir også vurdert en politianmeldelse, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollsted.

Flere vet at det de gjør er ulovlig.

Wenche Fredriksen ved Svinesund tollstasjon sier at mange vet at de gjør noe ulovlig, men likevel tar sjansen på å ta med fyrverkeri til Norge. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– De er klare over forbudet, men velger likevel å ta sjansen. Andre sier at de ikke vet at det er forbudt.

Nylig ble en mann fra Sørlandet politianmeldt av tollerne på Svinesund.

– Han hadde med seg ganske mye, og han visste også at det var ulovlig. Han tok en sjanse, men ble stanset og politianmeldt, sier Fredriksen.

På Ørje ble to familier anmeldt før helgen.

Bryr seg ikke

– Alt? Er det sant? Jeg har hørt at det kun gjaldt raketter med styrepinner, sier Andreas Barmen, som var på Svinesund for å handle fyrverkeri tredje juledag.

Han er en av flere nordmenn NRK møter på grensa denne dagen. Mange av dem vet ikke om de norske reglene.

Selgerne i Sverige har nemlig ingen plikt til å opplyse om norske tollregler. Jan Thomas Lie ved XXL på Nordby tror ikke det hadde hjulpet så mye uansett.

– Vi får en del spørsmål, og da må vi bare svare ærlig på at det ikke er lov. Ikke veldig mange bryr seg. De fleste tar sjansen på at det går greit, sier han.

Men neste år strammer svenskene inn på regelverket. De vil forby raketter med styrepinner, som har vært forbudt i Norge i 10 år.

Måtte fjerne øyet

Her i Norge snakker man om å gå enda lenger.

I en spørreundersøkelse gjort av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) svarer kun 16 prosent at de ønsker å beholde retten til å skyte opp egne raketter

– Første nyttårsdag er vi enige i at dette er bare tull når vi ser øyeskader og alvorlige personskader, sier NITOs visepresident Kjetil Lein til NTB.

Ni personer fikk øyeskader etter bruk av fyrverkeri i fjor. Ingen av dem brukte beskyttelsesbriller. Foto: Colourbox

I fjor ble det registrert 43 personskader etter bruk av fyrverkeri, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

De fleste ulykkene skjedde i Østfold og Hordaland.

Ni av personene fikk alvorlige øyeskader, forteller kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring

– Tre av disse var alvorlige og en måtte fjerne øyet. Ingen av de skadde brukte beskyttelsesbriller.