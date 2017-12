Oslo-politiet: Vært bekymret for radikalisering på koranskoler

Norske ungdommer med somalisk bakgrunn varslet i november om bruk av vold som slag, pisking og lenking på koranskoler i Somalia.

Norsk-somaliske Omar fortale om en skole i Mogadishu, der han i tillegg til omfattende vold fortalte om hjernevask av elever i islamistisk retning. Han fortalte om en aftenbønn de måtte be hver kveld:

–La vesten brenne. La det gå til helvete. La gud ta pengene fra vesten og gi det til oss.

Rektoren på skolen avviste at de radikaliserte ungdommene, han avviste også voldsbruk.

PISKET UNDER FØTTENE: «Omar» er en av ungdommene NRK har vært i kontakt med som skildrer opplevelsene på koranskolen i Somalia. Blant annet ble han lenket fast, slått og pisket på ryggen og under føttene. Foto: Esther Bjørneboe / NRK

Ba om kartlegging etter NRK-avsløring

Etter NRKs reportasjer om norske ungdommer og livet på innsiden av koranskoler i Somalia, ba Justis- og beredskapspartementet norsk politi om å kartlegge hva de vet om koranskolene. I et to siders brev fra Politidirektoratet oppsummerer politiet hva de vet om temaet. I brevet tas blant annet frykten for radikalisering opp.

Politiet i Oslo bekrefter overfor NRK at de har hatt mistanker om radikalisering etter koranskoleopphold.

–Når du har skoler der du blir fratatt mobiltelefon, fratatt pass og telefon, kontakt med omverdenen o mishandling, jeg tenker det da er lettere å få disse ungdommene inn i en radikaliseringsprosess.

Det sier Janne Birgitta Stømner, hun leder en ny enhet for forebygging i Oslo-politiet.

–Vi har hatt enkelte avklaringssamtaler med ungdom som har kommet hjem i forhold til å sjekke ut hvorvidt de er blitt radikaliserte, sier Stømner.

Tre ungdommer har vært inne til slike avklaringssamtaler, og politiet har ikke gått videre med sakene.

Janne Birgitta Stømner leder forebyggende enhet ved Oslo politidistrikt. – Vi har hatt enkelte avklaringssamtaler med ungdom som har kommet hjem i forhold til å sjekke ut hvorvidt de er blitt radikaliserte, sier Stømner. Foto: Hans Martin Rossing / NRK

Kriminelle på koranskoler

Noe av grunnen til at spesielt gutter blir sendt til koranskole kan være foreldres bekymring for at de har vært innblandet i kriminalitet i Norge. Et slikt opphold virker ikke etter hensikten, er politiets erfaring.

–For dem som har blitt sendt vekk fordi de har begått kriminalitet så har i alle fall vi ved et par eksempler sett at det ikke har vært noe positivt. Vår erfaring er at de fortsetter den kriminelle løpebanen når de kommer hjem, de søker tilbake til det miljøet de har kjent fra før, sier Janne Birgitta Stømner i Oslo-politiet.

