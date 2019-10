Oslo-politiet om voldelige demonstrasjoner: – Ikke dimensjonert for den type vold

Leder for Felles enhet for operativ tjeneste Johan Fredriksen. Foto: Halldor Asvall / NRK

Lørdag kveld oppstod det sammenstøt og masseslagsmål i Oslos gater da pro-Tyrkia og kurdiske demonstranter braket sammen.

Demonstrasjonene foran den Tyrkiske ambassaden lørdag ettermiddag utviklet seg etter hvert til gatekamper.

Politiet sier de i forkant var klar over spenningene mellom gruppene som barket sammen i Oslo lørdag, men at to timer mellom demonstrasjonene ble regnet som tilstrekkelig.

Politiet: – Skal tungtveiende grunner til for å sette ned foten

Det var på forhånd varslet at en pro-Tyrkia demonstrasjon skulle finne sted utenfor den Tyrkiske ambassaden på Frogner i Oslo klokken 13.00 lørdag. To timer senere skulle kurdere demonstrere samme sted.

Det endte i konfrontasjoner.

Sju personer ble pågrepet, og to personer ble brakt til legevakten for sjekk i forbindelse med demonstrasjonene.

– Meningsmotstandere ønsker ofte å demonstrere samtidig. Et mellomrom på to timer var det vi fikk til. Vi skal ha gode grunner til å sette strengere rammer enn dette, så lenge folk følger norsk lov. Vi er forsiktig med å forskjellsbehandle grupperinger, sier Johan Fredriksen, leder for Felles enhet for operativ tjeneste.

Ikke dimensjonert for den type vold

Han sier politiet var klar over spenningene mellom de to gruppene i forkant.

– De fleste av demonstrantene var forsvarlige folk, men enkelte opererte i randsonen.

Fredriksen sier politiet ikke var klar over at demonstrantene skulle gå i samlet marsj tilbake til sentrum.

– Dette var improvisert og skjedde mange timer etter at demonstrasjonen skulle vært over. Vi var ikke dimensjonert for den type vold, sier Fredriksen.

– Hadde politiet kontroll?

– Vi løste denne situasjonen uten at noen ble skadd, og det er det viktigste. Men vi ønsker ikke den type scener i vår by.

– Var maktbruken nødvendig?

– Ja, den var nødvendig, sier Fredriksen.

– Vi advarte politiet

En av arrangørene bak demonstrasjonene i Oslo lørdag, sier at han allerede mandag advarte om at det kom til å bli voldelige sammenstøt.

– Vi har snakket med politiet siden mandag og advart mot dette her. Vi har sagt at dette blir katastrofe, sa Andam Aziz, talsperson i UngKurd som var en av arrangørene til demonstrasjonen, til NRK lørdag kveld.

Aziz hevder også at han sa til politiet at de burde la den ene demonstrasjonen bli arrangert tre timer før eller den andre demonstrasjonen.

– Politiet har gjort en feilvurdering av hele situasjon og burde forutsett at dette ville skje, sa han.

Politiet svarer at de skal ha tungtveiende grunner for å sette ned foten og kreve tre timer mellom demonstrasjoner.

Brukte tåregass i The Body Shop-butikk

En butikk i kjeden The Body Shop på Karl Johans gate ble rasert under sammenstøtene.

Body Shop på Karl Johan var rasert etter at noen hadde ødelagt deler av butikken og utløst et pulverapparat. Du trenger javascript for å se video. Body Shop på Karl Johan var rasert etter at noen hadde ødelagt deler av butikken og utløst et pulverapparat.

Politiet skriver på Twitter at det ble utløst et pulverapparat inne i butikken, men at ingen personer skal ha blitt fysisk skadet.

De bekreftet overfor NRK at en eller to tjenestemenn brukte tåregass for å få kontroll på situasjonen utenfor The Body Shop.

DRAMATISK: Body Shop butikken i Karl Johan ble fullstendig rasert lørdag ettermiddag. Foto: Lida Berisha

Andre steder i sentrum er ble det brukt jernstenger. Det ble også gjort skadeverk mot biler og busser.