Anklager politiet etter sammenstøt i Oslo: – Jeg sa til politiet at det kom til å bli slagsmål

– Vi har snakket med politiet siden mandag og advart mot dette her. Vi har sagt at dette blir katastrofe, sier Andam Aziz, talsperson i Ungkurd, til NRK.

Sju personer er pågrepet og minst to skadet etter at pro- og anti-tyrkiske demonstranter støtte sammen i Oslo lørdag.

Aziz sier at siden det onsdag ble klart at politiet tillot demonstrasjoner fra begge parter, har han fryktet sammenstøt.

– Jeg har personlig sagt til politiet at det kom til å bli slagsmål, sier han.

Mener det var for kort til mellom demonstrasjonene

De pro-tyrkiske demonstrantene startet sin demonstrasjon ved den tyrkiske ambassaden klokken 13.00 i dag.

Klokken 15.00 startet den kurdiske motdemonstrasjonen, men da var det fortsatt mange pro-tyrkiske aktivister i området ved ambassaden.

Det førte til sammenstøt mellom de to gruppene. Andam Aziz er kritisk til at politiet ga tillatelse til at de to demonstrasjonene ble arrangert med så kort mellomrom.

– Vi sa til politiet at de burde la den andre demonstrasjonen bli arrangert tre timer før eller tre timer etter vår, sier Aziz.

Han legger til at «politiet har gjort en feilvurdering av hele situasjon og burde forutsett at dette ville skje».

NRK har kontaktet Oslo-politiet får kommentar. De sier at de først må gå gjennom lørdagens hendelser, og vil komme tilbake til saken søndag.

Aziz sier at det de anti-tyrkiske demonstrantene kunne gjort annerledes var å ha flere vakter og møtes et sted på forhånd for å gå samlet til ambassaden.

På spørsmål fra NRK om hvorfor de gjennomførte demonstrasjonen til tross for at de visste at det ville bli bråk, svarer Aziz at de demonstrerer fredelig.

– Det eneste vi kunne ha gjort var å avlyse demonstrasjonen men det ville vi ikke. Det ville vært en total ydmykelse, sier han.

Det var tilløp til sammenstøt ved den tyrkiske ambassaden i Oslo. Du trenger javascript for å se video. Det var tilløp til sammenstøt ved den tyrkiske ambassaden i Oslo.

Anklager den tyrkiske ambassadøren

Talspersonen for Ungkurd sier at den tyrkiske ambassadøren til Norge hadde samlet tyrkiske organisasjoner til demonstrasjon for, som han sier, «å sverte oss».

– De holdt en motdemonstrasjon mot oss etter ordre fra den tyrkiske ambassaden. Det var en ren provokasjon fra deres side, sier Aziz.

NRK har prøvd å komme i kontakt med den tyrkiske ambassaden for kommentar, men har ikke lykkes.

Medlem i Tyrkisk Islamsk Forening, Muhammet Pamuk, avviser at ambassaden var innblandet i organiseringen av demonstrasjonen.

– Absolutt ikke, jeg har ikke hørt noe om det. Det var Tyrkisk Islamsk Forening som organiserte, sier Pamuk.

Han sier at demonstrasjonen gikk fredelig for seg, helt til demonstrantene skulle hjem.

Når det gjelder tidspunktet for demonstrasjonen, sier Pamuk at det var politiet som bestemte at den skulle foregå mellom 13.00 og 14.30.

Politiet brukte tåregass mot demonstranter på Karl Johan. Du trenger javascript for å se video. Politiet brukte tåregass mot demonstranter på Karl Johan.

Vil fortsette å demonstrere

Ungkurd sier at de vil fortsette å demonstrere mot den tyrkiske invasjonen i de kurdiske områdene i Nord-Syria.

Den neste planlagte demonstrasjonen blir lørdag om én uke, 2. november.

– Jeg har allerede i kveld vært i dialog med politiet om demonstrasjonen neste lørdag, sier Abdul Aziz.