– På ett minutt ble alt forandret. Folk begynner å løpe inn i butikken The Body Shop, og begynner å slåss, sier Lida Berisha.

Hun var på jobb for butikken Hugo Boss, som ligger rett over veien til butikken i Karl Johans gate, som ble involvert i hendelsen lørdag ettermiddag.

– Vi måtte forte oss å lukke dørene til butikken vår for vi var redde for at det samme skulle skje med oss. Det var mange kunder i butikken som var redde, i tillegg til turister som ikke skjønte hva som foregikk, sier Berisha.

VITNE: Lida Bershia ble vitne til sammenstøtet mellom demonstranter som skjedde i Karl Johans gate lørdag ettermiddag. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Kaotisk demonstrasjon

Flere hundre antityrkiske demonstranter viste lørdag sin misnøye mot den tyrkiske invasjonen av Nord-Syria.

Det var ifølge politiet amper stemning under deler av demonstrasjonen, og i Karl Johans gate ble det sammenstøt mellom pro-tyrkiske demonstranter og kurdere.

Det var flere vitner til hendelsen og totalt kaos på stedet.

Berisha bestemte seg for å gå opp trappene i butikken for å få oversikt over situasjonen som utspilte seg inne på Body Shop.

– Jeg begynte å filme. Politiet kom i løpet av ett minutt eller to. Det var vanskelig for dem å komme seg gjennom folkemengden. Alt var kaotisk, sier hun.

DRAMATISK: Body Shop-butikken på Karl Johan ble fullstendig rasert lørdag ettermiddag. Foto: Lida Berisha

Politiet prøvde å få kontroll på situasjonen. Inne i butikken hadde noen tømt et pulverapparat og det var røyklagt.

– Jeg så politi gå inn på Body Shop og de brukte tåregass. Folk løp ut av butikken og der var det store materielle skader, sier Berisha.

Politiet bekrefter overfor NRK at en eller to tjenestemenn har brukt tåregass. Grunnen var at de måtte få kontroll på situasjonen.

Gråtkvalt ansatt

Body Shop sier at de nå tar vare på dem som var på jobb i går.

– Vi har ikke oversikt over skadene i butikken på nåværende tidspunkt, men de er betydelige. Uavhengig av materielle skader er det viktigste for oss nå å følge opp våre medarbeidere, butikken kommer i andre rekke, sier Caroline Normann, pressesjef i Body Shop Norge i en SMS, til NRK.

De ansatte ved Body Shop får nå oppfølgingen de trenger av legeteam, opplyser kjeden til NRK.

ØDELAGT: Det ble store skader på butikken Body Shop i Karl Johans gate. Det er for tidlig å si noe om hvor store materielle skadet butikken har fått. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– Personen som var på jobb for Body Shop var i tårer da hun så ødeleggelsene inne i butikken. Jeg tror ikke hun forventet at noe sånt skulle skje, sier Berisha.

Hun har selv bodd i Norge i tre år og har aldri tenkt at Norge er et land med mye kriminalitet.

– Norge er kjent for gode ting og fred, men i går følte vi oss ikke så komfortable, sier Berisha.